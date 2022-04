Apa de argint elimină virusuri, bacterii și ciuperci. Cum să o preparăm acasă

Apa cu ioni de argint coloidal (apa argintată) administrată în fiecare dimineață pe stomacul gol, cu 30 de minute înainte de masă, este ideală pentru întărirea imunității.

Este sigură în utilizare și eficientă pentru oamenii de toate vârstele. Nu are contraindicații, efecte adverse și nici reacții secundare, potrivit dr. Florin Cristea, neurolog la Spitalul Militar București, potrivit Exquis.ro.

Organismul uman are nevoie de 0,088 mg de argint pe zi, care poate fi procurat atât din apa de argint, cât și din fructele de mare, ouă, lapte de vacă și lapte de capră.

Apa de argint se folosește cu succes în cazuri de gripă, răceli, viroze, tuse cu expectorație, infecții bacteriene ale căilor respiratorii superioare și inferioare, infecții fungice pe piele sau unghii, acnee, sinuzite, conjuctivite, otite, herpes labial sau genital, ulcerații ale cavității bucale, sângerări gingivale, afte, candidoză bucală, infecții genitale, infecții vaginale, candidoze, infecții urinare, enterocolite, hemoragia gastrointestinală, ulcer gastrointestinal.

Apa de argint se utilizează în funcție de localizarea afecțiunilor: Oral (ingerată sau băută); inhalată sub forma de vapori fini; sub forma de clismă; dușuri și spălături vaginale; sub formă de picături în ochi, urechi și nas sau aplicată topic. În cazul administrării orale, este recomandat să mențineți apa cu ioni de argint coloidal timp de 30 de secunde sublingual.

Apa cu argint se poate prepara și de noi, acasă

Dacă dorim să preparăm apa de argint în casă, atunci trebuie să știți că acest lucru este foarte simplu. Tot ceea ce trebuie să facem este să păstrăm apa în vase de argint iar dacă nu avem vase de argint, putem folosi o bijuterie sau un ban de argint. Această apă va avea proprietățile unui antibiotic extrem de eficient.

De regulă seara, umplem o sticlă sau borcan cu apă și punem obiectul de argint. Dupa 8, 10 ore, răsturnăm apa astfel rezultată într-un alt vas, cu foarte mare grijă pentru ca reziduurile din apa purificată să rămână pe fundul primului vas.

Clătim bine vasul și obiectul de argint și pregătim o alta porție de apă. Nu există pericolul ca în țesuturi să se acumuleze argint, deoarece surplusul este eliminat foarte ușor.

Rețineți că acest tratament naturist nu înlocuiește consultul medical de specialitate, nu are efecte secundare și nu dă dependență. Dar nici rezultatele nu apar peste noapte, așa că este nevoie de răbdare

