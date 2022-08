Ana Măiță, realitate dură: România este țara în care un tânăr sare în apă și bate recorduri la înot și altul sare în apă ca să se înece

Ana Măiță, președintele Asociației "Mame pentru Mame", susține că în școlile din România copiii ar trebui să fie învățați la ora de sport cum să înoate, astfel încât să nu mai existe atât de multe incidente tragice în care copiii mor înecați.

"România este țara în care un tânăr sare în apă și bate recorduri la înot și altul sare în apă ca să se înece în mai puțin de 10 minute. Unul e David, de 17 ani, campion și recordman mondial și celălalt e Aurel, de 21 ani, un sucevean care a vrut să se răcorească în mare după tura de muncă estivală și s-a înecat în câteva minute.

Ana Măiță: Ca David sunt foarte puțini copii în România. Ca Aurel sunt mulți, mulți de tot!

Ca David sunt foarte puțini copii în România. Iar statul român are prea puțin spre deloc merite în performanțele lor. Ca Aurel sunt mulți, mulți de tot! Băieți și fete, tineri și tinere care mor înecați, încercând să se răcorească, să se bucure de vacanță sau pur și simplu luându-se după alții fără să realizeze că...ei nu știu să înoate! Zeci pe an! Frați care mor împreună, verișori, prieteni, vecini, colegi. Îi știți, le auziți sfârșitul trist la știri în fiecare zi din Mai până în Septembrie cel puțin. Iar statul român are foarte mult de a face cu faptul că ei nu au putut să supraviețuiască în apele în care au intrat.Mă întreabă un prieten britanic de ce se îneacă la noi atât de mulți oameni la mare, că și ei au valuri mari la plajele lor (și au multe că doar sunt insula! plus că britanicii merg în vacanțe exotice pe plaje la toate mările și oceanele lumii) dar nu se îneacă lumea așa pe capete, cum a văzut că se întâmplă la noi.

"Cei care știu să înoate sunt niște privilegiați"

Se miră când vede cum steagul roșu se înalță pe plaje la prima încrețeală a apei...și nu înțelege. I-am explicat că românii de rând nu știu să înoate pentru că România e printre puținele țări europene în care a știi să înoți este un lux. Asta e adevărul: cei care știu să înoate sunt niște privilegiați.

Am pus o poză cu mine, o privilegiată. Nu pentru că aș avea vreo piscină acasă sau vreun trecut de mare campioană la înot în vremea comunismului (pentru că da, eu atunci am copilărit). Ci pentru că vară de vară, părinții și bunicii și-au permis să mă ducă la mare unde s-au îngrijit să mă învețe să înot de când eram bebeluș. Nu țin minte efectiv să nu fi știut să înot. Țin minte brațele bunicului și ale tatălui și ale mamei și ale mătușii mele care mă susțineau și care înotau alături de mine. Țin minte cum, copil de școală primară, săream cu tatăl meu și cu fratele meu de pe digurile de la litoralul românesc de pe care aud că se îneacă tineri cu duiumul, în fiecare vara. Și realizez că faptul că știu să înot în orice apă, oricât de furtunoasă, este echivalentul în privilegiu al unui titlu nobiliar de sânge albastru! Este privilegiul supraviețuirii.

Ca părinte, m-am îngrijit că băieții mei să învețe să înoate de foarte mici. Am investit și eu la rândul meu veri multe să ii învăț să înoate iar pe timp de iarnă le-am plătit ore la bazin. Cum ziceam, un privilegiu! Dar nu toți copiii au părinți care îi pot duce la mare anual. Și nu toți copiii au părinți care știu sau care pot să înoate ori care își permit să plătească un curs de înot la bazin. Iar acești copii sunt cei care se îneacă, inutil și tragic, unul după altul, în râurile, lacurile și marea patriei.În Marea Britanie, înotul este cuprins în curricula obligatorie la ora de Educație Fizică. Acolo, școlile au obligația să organizeze cursuri de înot pentru elevi înainte că aceștia să finalizeze ciclul primar!

Exemplul britanicilor

Copiii britanici trebuie să iasă din ciclul primar cu abilitatea de a înota confortabil minim 25 de metri, în cel puțin 2 stiluri (crawl și spate). Trebuie să știe cum să se salveze din diverse situații dificile în timp ce înoată (valuri, curenți, cârcei etc.). Evident, programa aceasta școlară are rezultate fabuloase: Marea Britanie este pe locul 6 în lume în topul națiunilor cu cele mai puține decese prin înec!Dacă nu știți, avem și un standard european pentru înot, și asta încă din 2017!

Conform acestui standard european, copiii ar trebuie să poată înota fără dificultăți minim 200 de metri, să stăpânească 3 stiluri de înot (crawl, bras și spate), să poată să facă pluta și să calce apa, să știe cum să sară în apă în siguranță (știți câți copii și tineri mor sau rămân paralizați pe viață rupându-și gâtul când sar în apă fără să verifice adâncimea sau dacă există obstacole?!?).

Ce face România cu aceste standarde? Oare știe Ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu că aceste standarde există? Oare există dorința la Ministerul Educației - România să dea acces gratuit copiilor mai puțin norocoși la bazine și instructori de înot? Oare are vreunul dintre politicienii care stă comod pe scaunele puterii în România intenția de a da copiilor români acces la o abilitate esențială, de viață și de moarte? Pentru că adevărul este că învățarea înotului NU TREBUIE să fie un lux, ci un drept. Gândiți-va la asta când veți auzi despre încă un copil care s-a înecat. Stau la dispoziția oricărui deputat de la orice partid din România pentru a face un proiect de lege care să asigure accesul copiilor români la cursuri de înot.", a scris Ana Măiță pe contul său de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News