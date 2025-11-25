€ 5.0890
DCNews Stiri Alegeri Constanța: Lista candidaților pentru postul de primar în Lumina și Dobromir
Data publicării: 17:34 25 Noi 2025

Alegeri Constanța: Lista candidaților pentru postul de primar în Lumina și Dobromir
Autor: Tiberiu Vasile

Alegeri Constanța: Lista candidaților pentru postul de primar în Lumina și Dobromir Buletin de vot / FOTO: Agerpres
 

Candidații pentru postul de primar în Lumina și Dobromir intră în linie dreaptă, după ce zece pretendenți din șase partide au fost validați oficial pentru scrutinul parțial din 7 decembrie.

În contextul unor noi alegeri Constanța organizate pe 7 decembrie, interesul public se îndreaptă către numele celor care intră în competiția pentru funcția de primar în localitățile Lumina și Dobromir. Zece candidați, susținuți de șase formațiuni politice, au primit validarea pentru a participa la scrutinul parțial, fiecare venind cu o experiență profesională diferită.

Partidele PNL, PSD, S.O.S. România şi Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) au candidaţi pentru ambele comune, USR are candidat la Dobromir, iar Forţa Alternativă Română la Lumina.

Candidații pentru Primăria Lumina

Lista transmisă de Biroul Electoral al Circumscripției Comunale nr. 46 confirmă cinci candidaturi pentru comuna Lumina, toate definitive. Diversitatea profesiilor, de la economiști la antreprenori sau electricieni, conturează o competiție strânsă pentru administrația locală.

  • Ionescu Alexandru (PNL) – viceprimar, economist
  • Floroaei Anişoara (Forţa Alternativă Română) – antreprenor
  • Jianu Monica-Mihaela (SOS România) – specialist sportiv
  • Simion Alexandru-George (AUR) – electrician automatizări
  • Mantea Daniel-Emilian (PSD) – inginer constructor

Aceste candidaturi demonstrează interesul crescut al partidelor mari, dar și al formațiunilor noi, pentru controlul administrativ în Lumina, una dintre localitățile în expansiune din județ.

Candidații pentru Primăria Dobromir

Și în comuna Dobromir, Biroul Electoral de Circumscripție nr. 34 a confirmat cinci nume. Partidele mari își mențin prezența, dar aici intră în joc și USR, cu un candidat propriu.

  • Constantin Ion (USR) – polițist pensionar
  • Niculcea Paul (PNL) – viceprimar, economist
  • Iusein Visel (PSD) – inginer agronom
  • Osman Sinan (SOS România) – constructor
  • Ali Egevit (AUR) – vânzător

Astfel, competiția pentru primăria Dobromir se anunță la fel de echilibrată precum cea din Lumina, cu opțiuni diverse pentru electorat.

De ce se organizează scrutinul la Lumina și Dobromir

Scrutinul parțial din Lumina și Dobromir are loc în urma decesului foștilor primari (PSD, respectiv PNL) în cursul acestui an. Până la organizarea noilor alegeri în județul Constanța, atribuțiile au fost preluate temporar de viceprimari, ceea ce a făcut ca interesul pentru desemnarea unor noi lideri locali să fie și mai ridicat, conform Agerpres.

