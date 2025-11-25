Alegeri Constanța: Lista candidaților pentru postul de primar în Lumina și Dobromir

În contextul unor noi alegeri Constanța organizate pe 7 decembrie, interesul public se îndreaptă către numele celor care intră în competiția pentru funcția de primar în localitățile Lumina și Dobromir. Zece candidați, susținuți de șase formațiuni politice, au primit validarea pentru a participa la scrutinul parțial, fiecare venind cu o experiență profesională diferită.

Partidele PNL, PSD, S.O.S. România şi Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) au candidaţi pentru ambele comune, USR are candidat la Dobromir, iar Forţa Alternativă Română la Lumina.

Candidații pentru Primăria Lumina

Lista transmisă de Biroul Electoral al Circumscripției Comunale nr. 46 confirmă cinci candidaturi pentru comuna Lumina, toate definitive. Diversitatea profesiilor, de la economiști la antreprenori sau electricieni, conturează o competiție strânsă pentru administrația locală.

Ionescu Alexandru (PNL) – viceprimar, economist

Floroaei Anişoara (Forţa Alternativă Română) – antreprenor

Jianu Monica-Mihaela (SOS România) – specialist sportiv

Simion Alexandru-George (AUR) – electrician automatizări

Mantea Daniel-Emilian (PSD) – inginer constructor

Aceste candidaturi demonstrează interesul crescut al partidelor mari, dar și al formațiunilor noi, pentru controlul administrativ în Lumina, una dintre localitățile în expansiune din județ.

Candidații pentru Primăria Dobromir

Și în comuna Dobromir, Biroul Electoral de Circumscripție nr. 34 a confirmat cinci nume. Partidele mari își mențin prezența, dar aici intră în joc și USR, cu un candidat propriu.

Constantin Ion (USR) – polițist pensionar

Niculcea Paul (PNL) – viceprimar, economist

Iusein Visel (PSD) – inginer agronom

Osman Sinan (SOS România) – constructor

Ali Egevit (AUR) – vânzător

Astfel, competiția pentru primăria Dobromir se anunță la fel de echilibrată precum cea din Lumina, cu opțiuni diverse pentru electorat.

De ce se organizează scrutinul la Lumina și Dobromir

Scrutinul parțial din Lumina și Dobromir are loc în urma decesului foștilor primari (PSD, respectiv PNL) în cursul acestui an. Până la organizarea noilor alegeri în județul Constanța, atribuțiile au fost preluate temporar de viceprimari, ceea ce a făcut ca interesul pentru desemnarea unor noi lideri locali să fie și mai ridicat, conform Agerpres.

