Acidul folic: vitamina care contribuie la construirea ADN-ului

Acidul folic face parte din categoria vitaminelor B, avand numeroase beneficii asupra organismului. Acesta se regaseste in anumite alimente, dar si sub forma suplimentelor alimentare, fiind necesar pentru productia de celule rosii in sange si nu numai.

În ce alimente este prezentă vitamina B9?

Vitamina B9, sau acidul folic, se găsește în principal în anumite alimente, cum ar fi legumele cu frunze verzi ( broccoli, spanac, sparanghel), ficat, lapte, unele cereale și unele fructe precum portocalele, kiwi și lămâile.

Care este necesarul zilnic de vitamina B9?

Necesarul zilnic de vitamina B9 sau acid folic este de aproximativ 0,2 mg. În timpul sarcinii viitoarele mame trebuie să ia de două ori mai mult deoarece fătul consumă rezervele materne de acid folic.

Deficit de vitamina B9

Deficitul de vitamina B9, sau acid folic - derivat din abuzul de alcool , de la debutul anumitor boli precum diabetul zaharat insulino-dependent si boala celiaca - determina o productie redusa de globule rosii in sange, rezultand anemie.

Deficitul de vitamina B9 sau acid folic la femeile gravide poate avea efecte negative asupra dezvoltării corecte a sistemului nervos fetal. În unele cazuri, o deficiență ridicată de acid folic poate duce la nașterea prematurilor.

Excesul de vitamina B9

Este dificil să întâmpinați probleme de sănătate din cauza excesului de vitamina B9, deoarece cantitățile în exces din organism sunt în curând excretate prin urină.

Cu toate acestea, pot exista unele cazuri de supradozaj dezvăluite de simptome precum apariția tremuratului, nervozitate nemotivată, reacții alergice și accelerarea bătăilor inimii. Dozele foarte mari de acid folic în sânge ar putea cauza probleme renale, dar chiar și aceasta este o posibilitate foarte îndepărtată.

Este adevărat că vitamina B9 contribuie la transmiterea caracteristicilor ereditare?

Da, este adevărat, pentru că acidul folic, sau vitamina B9, contribuie la construirea ADN-ului, acidul nucleic care conține informația genetică ce corespunde culorii ochilor, trăsăturilor feței, culorii părului, structurii fizice pe care fiecare individ le primește în general drept „cadou” de la părinți.

Sursa: Humanitas

