Yoga fierbinte, mai tare decât yoga clasic. Transpiri mai mult, trăieşti mai mult

Oricine a văzut practicanți de yoga alunecând delicat într-o serie de poziții diferite în timp ce sunt acoperiți de transpirație ar putea crede că beneficiile pe care le are yoga fierbinte sunt ușor de obținut. În realitate, provocarea este una mult mai mare. Deși există o mulțime de cercetări disponibile cu privire la beneficiile yoga fierbinte, inclusiv îmbunătățirea forței, a amplitudinii de mișcare și a echilibrului, o cercetare publicată în Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine concluzionează că încă nu există suficient de multe dovezi pentru unele dintre presupusele beneficii.

Yoga fierbinte îmbunătățește mobilitatea

Cercetările, cum ar fi acest studiu controlat publicat în Journal of Strength and Conditioning, au descoperit că participanții la acest tip de yoga pot experimenta o flexibilitate crescută a umerilor, a spatelui și a ischio-jambianului după doar opt săptămâni, scrie Healthline. Alte investigații au arătat că aplicarea căldurii asupra mușchilor poate îmbunătăți eficacitatea întinderii. Analiza a constatat, de asemenea, o creștere mai mare a amplitudinii de mișcare atunci când se combină căldura cu întinderea, mai degrabă decât utilizarea exclusivă a căldurii, concluzionand despre căldură că ar putea oferi un beneficiu suplimentar. „Yoga fierbinte are toate beneficiile obișnuite ale yoga cu câteva elemente suplimentare rezultate din căldură, inclusiv o provocare cardio îmbunătățită și o flexibilitate sporită. Căldura adâncește respirația și exercițiul fizic”, spune Eloise Skinner, instructor de yoga.

Destresează şi detensionează

Te simți stresat? O rutină zilnică de yoga ar putea fi răspunsul. Există o mulțime de cercetări care indică yoga ca o practică de ameliorare a stresului, inclusiv un studiu publicat în Journal of Science and Medicine in Sport care a constatat că un program de 16 săptămâni de yoga fierbinte a redus semnificativ nivelul de stres la adulții sedentari si stresați. Yoga folosește mișcarea lină, atenția și tehnici de respirație pentru a porni sistemul nervos parasimpatic. Sistemul nostru nervos parasimpatic, numit uneori starea de „odihnă și reparare”, este crucial pentru combaterea stresului.

O analiză sistematică de la Frontiers in Human Neuroscience a concluzionat că respirația profundă și lentă ar putea fi legată de activitatea parasimpatică, indică Live Science. Mai mult ca sigur vă veţi concentra pe respirația profundă în timpul unei sesiuni de yoga fierbinți, astfel că puteți experimenta o creștere a activității parasimpatice și o scădere a stresului.

Mai multe calorii arse

În timp ce yoga asociată cu digestia ar putea calma durerile de stomac, un alt beneficiu pe termen lung al yoga fierbinte este un impuls pentru performanțele cardio. Yoga fierbinte vă crește ritmul cardiac, ceea ce vă poate ajuta să ardeți mai multe calorii în timpul antrenamentului. Un studiu publicat în Medicine & Science in Sport & Exercise Journal a constatat că femeile au ars în medie 333 de calorii, iar bărbații 378 de calorii, într-o singură sesiune de yoga fierbinte Bikram de 90 de minute. Acest lucru a fost comparativ cu echivalentul unei plimbări rapide de 5,6 kilometri pe oră. Un mic studiu din Journal of Physical Activity and Health a constatat că o clasă de vinyasa de 60 de minute a ars puțin mai puține calorii decât o plimbare rapidă.

Somn odihnitor

Potrivit Fundației pentru Somn, yoga și somnul merg mână în mână datorită naturii conștiente a practicii și a utilizării tehnicilor de reglare a respirației. Fundația recomandă chiar să practici yoga fierbinte cu câteva ore înainte de culcare. Un sondaj național (NHIS) a constatat că 94% dintre oameni folosesc yoga din motive de sănătate, 55% dintre yoghini au raportat o îmbunătățire a somnului și peste 85% au raportat o reducere a nivelului de stres. Stresul și somnul au o relație foarte strânsă. S-a demonstrat că nivelul ridicat de stres se corelează direct cu lipsa somnului, iar lipsa somnului a fost legată de senzația de iritabilitate, anxietate, lene și stres, relatează Asociația Americană de Psihologie. Yoga combină mișcarea lină, meditația și respirația pentru a reduce stresul și a regla sistemul nervos, ajutând la îmbunătățirea somnului.

Este sigur să practici yoga fierbinte?

Dacă este practicată corect, yoga fierbinte este absolut sigură. Dar există câteva afecțiuni care împiedică practica, cum ar fi hipertensiunea arterială, sarcina și afecțiunile articulațiilor, scrie revista Descoperă. Din cauza greutății suplimentare suportate în timpul sarcinii, precum și a tendoanelor și ligamentelor mai slăbite, există un risc crescut de rănire cauzată de antrenamentul la căldură. Expunerea prelungită la căldură poate, de asemenea, scădea tensiunea arterială, ceea ce poate face oamenii să se simtă amețiți în timpul antrenamentului.

Potrivit unui mic studiu realizat de Asociația Americană a Inimii, practica regulată de yoga fierbinte a demonstrat că scade tensiunea arterială și nivelul de stres la participanți pe parcursul unui program de 12 săptămâni, dar dacă aveți deja probleme cu tensiunea arterială, ar putea fi mai sigur să exersați într-un mediu neîncălzit sau să întrebați medicul. „Dacă te simți amețit în timpul unui curs, poți lua o ipostază de recuperare ca a unui copil și poți bea multă apă”, sfătuiește Skinner.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News