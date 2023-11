Un medium pentru animale de companie îi ajută pe proprietari să contacteze patrupezii care au murit

Un medium pentru animale de companie îi ajută pe proprietari să se conecteze cu animalele lor iubite care au murit.

Jackie Weaver, în vârstă de 59 de ani, a declarat că, la fel ca oamenii, animalele au o voce "spirituală". Ea crede că slujba ei este de a le oferi oamenilor dovada că animalele lor de companie moarte trăiesc în continuare.

Jackie a spus: "Animalele noastre de companie decedate vor ca noi să știm că sunt încă în viață. Uneori lasă o pană albă într-un loc în care nu ar putea fi în mod logic. Se pot juca cu electricitatea, făcând să se aprindă televizoarele și alte lucruri de genul acesta."

Ea susține că animalele comunică cu ea folosind imagini, sunete și sentimente în mintea ei, pe care le interpretează și le transmite. Jackie, care a crescut în Drymen, Scoția, a declarat: "O persoană mi-a spus că al lor câine obișnuia să întoarcă clapeta pisicii, iar acest lucru se întâmpla chiar și după ce câinele dispăruse."

Jackie nu este singurul convins că pisicile, câinii și alte animale de companie ne pot bântui după ce mor - o mulțime de oameni au raportat că au fost bântuiți de animale de companie înfricoșătoare și strigoi. Un tip care s-a mutat într-un apartament din sud-vestul Londrei a fost convins că un câine poltergeist locuiește în noua sa bucătărie după ce a auzit zgomote de lătrat.

Ben, în vârstă de 25 de ani, a declarat pentru The Mirror: "La câteva săptămâni după ce ne-am mutat, am auzit un lătrat înfricoșător, de obicei noaptea. Unii dintre vecinii noștri au câini, dar acesta suna de parcă ar fi fost literalmente în interiorul apartamentului. Timp de câteva săptămâni am crezut că suntem vânați de un adevărat "Câine de vânătoare din Baskerville"."

Abia după câteva săptămâni, Ben și-a dat seama că zgomotul "lătrat" era cauzat de fapt de țevile înfundate ale clădirii vechi de 110 ani, iar după ce un instalator a venit în cele din urmă să rezolve problema, sunetele "înfricoșătoare" au luat sfârșit.

Dar nu doar Ben a raportat întâlniri apropiate cu animale înfricoșătoare. Un cuplu a raportat că un alt câine fantomatic le-a bântuit casa din Merseyside, deranjându-i în timp ce erau în pat și se uitau la televizor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News