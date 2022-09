Tyson Fury a anulat meciul cu Anthony Joshua. Care e motivul

Boxerul britanic Tyson Fury, campion mondial WBC al greilor, a amânat meciul Battle of Britain cu Anthony Joshua, după ce conaţionalul său nu a semnat contractul înainte de termenul limită de luni, notează Reuters.



Fury l-a provocat pe Joshua la începutul acestei luni şi a anunţat că revine din retragere pentru a-şi apăra titlul în Battle of Britain din luna decembrie, propunere acceptată de Joshua.



Promotorii lui Joshua au anunţat că au acceptat toţi termenii din contract, dar au întrerupt orice comunicare din cauza decesului Reginei Elizabeth.



Este oficial, Due-Day (Ziua de scadenţă) a venit şi a trecut. Nu s-a semnat niciun contract. Este oficial încheiat pentru Joshua. Acum e afară în frig. Poate să uite despre asta. Am ştiu mereu asta. Indiferent de ce spui acum, nu îmi pasă. Noroc cu cariera şi cu viaţa ta. Punct, a scris luni Fury pe Instagram.



Joshua, în vârstă de 32 de ani, a suferit a doua înfrângere consecutivă în faţa ucraineanului Oleksandr Usik, campionul WBA, WBO, IBF şi IBO, în meciul revanşă desfăşurată luna trecută la Jeddah (Arabia Saudită), şi a afirmat că doreşte să revină în ring până la sfârşitul anului.



Fury anunţase deja că va provoca un alt adversar, dacă Joshua nu este interesat de o luptă. Campionul britanic anunţase în luna aprilie a acestui an că îşi va respecta promisiunea făcută soţiei sale de a se retrage, dar ulterior a spus că va lupta din nou.



Usik a declarat după victoria de la Jeddah că este doar interesat de un meci cu Fury, dar conform unor relatări de presă el va lua o pauză şi nu va mai lupta în acest an, pentru a petrece timp alături de familia lui, scrie Agerpres.

Klitschko are un mare VIS, după terminarea războiului. Ar fi un RECORD

Vladimir Klitschko, fratele primarului Kievului, are un mare vis, după terminarea războiului din Ucraina.

Fostul campion mondial la box la categoria grea WBO, IBF, IBO și WBA, boxerul ucrainean Vladimir Klitschko, fratele lui Vitali Klitschko, primarul Kievului, a spus că intenționa să revină în ring în acest an și să aibă o revanșă cu britanicul Tyson Fury, dar din cauza evenimentelor din Ucraina, Klitschko a fost nevoit să abandoneze aceste planuri, scrie Interfax.

"Pentru că vrea să-și pună capăt carierei, a trebuit să avem această revanșă. Am refuzat-o, pentru că gândurile mele sunt acum într-o lume complet diferită", a spus Klitschko pentru The Sun.



Se pare că Vladimir Klitschko, în vârstă de 46 de ani, urmărea un alt obiectiv. O victorie asupra lui Fury, în vârstă de 33 de ani, ar face din ucrainean cel mai bătrân campion mondial din istoria boxului profesionist. Recordul actual îi aparține americanului George Foreman, care a câștigat centura de campionat la vârsta de 45 de ani.

Klitschko a avut 69 de lupte pe piața profesionistă, a câștigat 64 dintre acestea (54 prin knockout) și a suferit cinci înfrângeri. Unul dintre cei care a reușit să îl învingă este Fury, în noiembrie 2015. A fost penultima luptă din cariera lui Vladimir Klitschko. Ultimul este datat în aprilie 2017, când a pierdut în fața compatriotului lui Fury, Anthony Joshua.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News