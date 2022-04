(VIDEO) - „Turd magnetic”: oamenii de știință inventează slime-ul care ar putea fi folosit în sistemul digestiv uman

Slime-ul, care este controlat de magneți, este, de asemenea, un bun conductor electric și poate fi folosit pentru a interconecta electrozi, spun creatorii săi, conform The Guardian.

Pata magnetică de culoare închisă a fost comparată pe rețelele de socializare cu Flubber, substanța omonimă din filmul SF din 1997, și descrisă ca un „turd magnetic” și „uimitor și puțin terifiant”.

Profesorul Li Zhang, de la Universitatea Chineză din Hong Kong, care a co-autor la crearea slime-ului, a subliniat că substanța a fost o adevărată cercetare științifică și nu o glumă de aprilie, în ciuda momentului de lansare.

Slime conține particule magnetice, astfel încât să poată fi manipulat pentru a călători, roti sau forma forme O și C atunci când i se aplică magneți externi.

Pata a fost descrisă într-un studiu publicat în jurnalul evaluat de colegi Advanced Functional Materials ca un „robot magnetic slime”.

„Scopul final este să-l desfășoare ca pe un robot”, a spus Zhang, adăugând că, deocamdată, slime-ului nu are autonomie. „Încă o considerăm o cercetare fundamentală – încercând să-i înțelegem proprietățile materiale.”

