Theo Rose și Anghel Damian, la un pas de despărțire, după anunțul sarcinii? "Sunt probleme multe în acestă relație"

"Theo e foarte frumoasă, talentată, superbă, bună la suflet, o persoană extraordinară. El (n.r. Anghel Damian) este foarte independent, vrea să-și construiască o carieră și va reuși. Știi cum este relația asta? Exact cum a fost cea dintre Andreea Bălan și George Burcea, cam așa. Este o relație în care ne atragem, ne iubim la nebunie, suntem foarte buni unii cu alții pe moment. Întrebarea este cum va supraviețui această relație. Problema este că avem această chimie fizică, se nasc copii, ne iubim, dar ne potrivim sau nu? La toate socotelile de compatibilitate sunt probleme multe în acestă relație.

Să sperăm că ei au înțelepciunea să treacă peste problemele care sunt și să facă o relație solidă, ceea ce nu va fi ușor deloc, pentru că ei nu sunt nici suflete pereche, nu sunt nici cea mai compatibilă relație, dimpotrivă, sunt două persoane care în timp au probleme serioase de comunicare. Însă nu putem să le dorim decât tot binele din lume", a spus Carmen Harra, în cadrul unei emisiuni TV, scrie ciao.ro.

"Mă prieteni, să știți că eu nu mă fac că plouă. Eu văd tot ce se întâmplă în jurul situației ăsteia și stau și încasez că dacă Dumnezeu a îngăduit să se întâmple așa, înseamnă că o ști el mai bine de ce și că o fi mai bine. O să ne arate timpul care a fost scopul real al acestei întâmplări. Nu mi-e frică de asta. Eu ce era de spus v-am spus. Și n-am mâncat rahat. Oi mai fi mâncat eu așa, de-a lungul timpului, dar acum, nu", a spus Theo Rose pe Instagram, conform Cancan.

"Ce să zic...? Ca să termin într-o notă pozitivă, am zis așa, ca să mai știu ce gândesc și eu că, în rest, toată lumea zice ce gândește acum. E belea mare ce se întâmplă acum. Zici că nu s-a mai despărțit lumea. La final, toți ne despărțim. Că ne desparte moartea, că ne despărțim noi, tot acolo, tot singuri ajungem. Nu a murit nimeni de la așa ceva, vă zic. O să fie bine”, a mai dezvăluit jurata de la Vocea României.

”Relația mea cu Alex s-a încheiat, altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate. Doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine, doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, și să anunț eu la un moment dat, să trec prin ele, să anunț eu că s-a întâmplat asta și ne-am despărțit. Însă, cineva nu și-a dorit la fel ca mine discreție și a dat acest pont, colegii noștrii din presă”, a spus Theo Rose într-un Instastory.

"Nimeni nu a înșelat pe nimeni!"

”Nimeni nu a înșelat pe nimeni! Alex știa de existența lui Anghel, noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și de corectă cu Alex. El vă poate confirma chestia asta”, a precizat anterior Theo Rose.

