Subcategorii în Economie

DCNews Economie Termen-limită important pentru proprietari: 31 martie poate face diferența între un impozit normal și unul mare
Data publicării: 10:08 26 Mar 2026

Termen-limită important pentru proprietari: 31 martie poate face diferența între un impozit normal și unul mare
Autor: Anca Murgoci

bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres / bani

Termenul de 31 martie se apropie, iar pentru proprietarii de spații comerciale sau alte clădiri nerezidențiale, o simplă omisiune poate duce la un impozit de până la 10 ori mai mare.

Persoanele fizice care dețin clădiri cu destinație nerezidențială trebuie să fie atente la un termen: Actualizarea valorii impozabile o dată la 5 ani, pe baza unui raport de evaluare realizat de un evaluator autorizat. Documentul trebuie depus la organul fiscal până cel târziu la 31 martie.

În lipsa acestui raport, impozitul pe clădire poate crește semnificativ. Dacă, în mod normal, cota este de aproximativ 0,2% aplicată valorii imobilului, în cazul în care evaluarea nu este actualizată la timp, autoritățile pot aplica o cotă de până la 2%, potrivit legislației în vigoare, inclusiv Legea nr. 227/2015 și hotărârilor locale privind taxele și impozitele.

Diferența poate însemna costuri suplimentare de mii sau chiar zeci de mii de lei anual, în funcție de valoarea proprietății

Problema apare în cazul proprietarilor care uită că evaluarea trebuie refăcută periodic și descoperă majorarea abia la primirea deciziei de impunere.

Specialiștii recomandă verificarea din timp a datei ultimei evaluări și programarea unui nou raport înainte de termenul-limită.

Tot până la 31 martie, contribuabilii care achită integral impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport beneficiază de o bonificație de 10%. După această dată, se aplică penalități de întârziere de 1% pe lună sau fracțiune de lună pentru sumele neachitate.

Pentru proprietarii de spații nerezidențiale, finalul lunii martie devine important: Fie plătesc mai puțin, fie riscă majorări semnificative ale impozitului.

impozite
taxe
sector 4
martie
