"Astăzi o avem ca invitat pe doamna conf. Paraschiva Postolache, de la UMF "Grigore T. Popa" din Iași, medic primar pneumolog și specialist în medicină fizică și reabilitare.

Deși în ultima vreme se vorbește tot mai puțin despre pandemia COVID-19, totuși, din păcate, se știe că nu s-a terminat, nici măcar pandemia în sine, iar pe măsură ce ne îndepărtăm de momentul debutului acestei pandemii și pe măsură ce numărul de cazuri de acumulează apar din ce în ce mai clar și mai pregnant ceea ce am putea numi sechele ale acestei boli sau ceea ce numesc unii forma zisă long-COVID, COVID lung, care se termină cu astfel de sechele și care sunt la fel de greu de gestionat ca boala în sine și care constituie, de fapt, obiectul unei specialități în sine.

Doamna conf. având în vedere și calitatea de pneumolog, și-a luat ca preocupare specială tratarea acestor pacienți. De aceea, iată că la un interval de timp destul de important de la debutul pandemiei are suficientă experiență ca să ne vorbească despre aceste sechele. Sigur, între timp, am trecut prin mai multe valuri, prin cel puțin două forme majore de virus, am început cu Delta, am ajuns la Omicron.

Pandemia în sine a pus și pune încă multe probleme, însă astăzi vom vorbi despre aceste sechele, cât de frecvente, cât de grave sunt și cum se pot trata și rezolva", a spus Irinel Popescu, moderatorul emisiunii Academia de Sănătate.

