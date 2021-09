Sarah Harding, una dintre membrele trupei Girls Aloud, a murit la vârsta de 39 de ani, răpusă de cancer

În august 2020, Sarah a vorbit pentru prima dată de diagnosticul ei și le-a spus fanilor că luptă împotriva bolii. Sarah Harding, una dintre membrele trupei Girls Aloud, a murit, duminică, la vârsta de 39 de ani, scrie Daily Mail.

Mama artistei, Marie, a postat un mesaj în care a scris: „Cu o inimă profund îndurerată, astăzi împărtășesc cu voi vestea că frumoasa mea fiică, Sarah, a murit. Mulți dintre voi știți despre lupta lui Sarah cu cancerul, de la diagnostic până în ultima ei zi”, a scris mama solistei pe Instagram.

Sarah ar fi planificat o carieră solo, înainte de a primi diagnosticul de cancer și își perfecționase abilitățile de chitarist.

Într-o declarație pentru „The Sun”, o persoană apropiată artistei mărturisea: „Sarah era într-o călătorie pentru a se regăsi pe plan muzical și pentru a-și schimba brandul ca artist de blues, deoarece asta este pasiunea ei. Toată noaptea cântă la chitară până îi sângerează degetele și urmărește videoclipuri ale interpreților ei preferați pentru a-și perfecționa stilul”.

Sarah a dezvăluit recent că folosește ulei de canabis pentru a scăpa de durere, în paralel cu tratamentul pentru cancerul de sân.

Artista a lansat și o carte în care a povestit despre bătălia ei contra cancerului, informează Mediafax.

Cine e Sarah Harding

Sarah Harding a devenit cunoscută în anul 2002, când a concurat pentru "Popstars: The Rivals", un show al ITV care avea ca obiectiv înfiinţarea unei trupe de fete şi a uneia de băieţi.

Ea a ajuns în finală şi a fost votată pentru a face parte din Girls Aloud alături de Nicola Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh şi Cheryl Tweedy.

În plus, Sarah a jucat și în câteva filme, precum "Run for Your Wife" şi "St. Trinian’s 2: The Legend of Fritton’s Gold". Aceasta a făcut parte și din reality show-ul "he Jump" de la Channel 4, în 2016, iar în 2017 a câştigat "Celebrity Big Brother".