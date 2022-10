Propunerea Greciei pentru terminalul de gaz lichefiat pe care un minister din România a refuzat-o. Rareș Bogdan: Eșec major pe care trebuie să și-l asume

”Țara trebuie să recunoască un eșec major pe care trebuie să și-l asume. În urmă cu trei ani, grecii au venit cu o propunere de terminal la Alexandroupolis, la care România să participe cu 25%. Deci o investiție de 30 de milioane de euro ne făcea parte la cel mai mare terminal de gaz lichefiat din Grecia. Astăzi, Grecia are două în Portul Pireu, Turcia are șase terminale de gaz lichefiat.

România trebuie să facă acum contract cu Grecia sau cu Turcia ca să-și descarce eventualul gaz lichefiat, noi nu avem la Marea Neagră un astfel de terminal.

Deci România primește această ofertă și Ministerul... - nu știu care minister, poate o să aflăm - refuză să răspundă acestei invitații de a participa la terminalul de la Alexandroupolis, iar, în schimb, acum două luni de zile, a transmis că dorește să participe.

Aceiași greci au răspuns: da, sigur, nu e o problemă, puteți participa acum, dar nu mai primiți 25%, primiți doar 5% participație și nu investiți 30 de milioane, ci investiți 300 de milioane. Lucrurile acestea cineva trebuie să și le asume!” a spus Rareș Bogdan, europarlamentar și prim-vicepreședinte PNL, la Realitatea Plus.

El a mai afirmat că ”noi încă avem avantajul gazului extras din intern, deci din depozite, plus nepornit Caragele, unde este o cantitate uriașă de gaz, nepornit Neptun Deep, unde nu știu ce face astăzi (...), de ce doarme în papuci. România poate fi al doilea mare jucător european, pentru următorii 10 ani, alături de Norvegia, la nivel de extracție de gaz. Pentru asta, trebuie să avem puțin curaj, puțină decență și puțină viziune, pentru că altfel nu vom avea nicio șansă”.

Ce se întâmplă la Caragele

În contextul crizei energetice, subiectul zăcământului de gaze descoperit încă din 2017, la Caragele, judeţul Buzău, a ajuns din nou în discuţie. Imediat după descoperirea zăcământului, se vorbea despre asigurarea independenţei energetice a României.

Deputatul PSD Radu Popa, care a ”țipat” în Parlamentul României cu privire la acest subiect, a lansat mai multe întrebări cheie.

"Am țipat atât de mult în Parlamentul României cu zăcământul de la Caragele că m-am săturat și eu. Toată lumea zicea că sunt nebun. Am intrat la guvernare și nu au mai avut ce să facă și au înfruntat discuția. Pentru cei mai puțin familiarizați, vă spun că zăcământul de la Caragele se află la 3.200 de metri adâncime. E foarte puțin! Gândiți-vă că cel din Marea Neagră e la peste 10.000 de metri. Deci, are un cost mult mai mic de operare, tehnologia prin care se extrage gazul este la dispoziția Romgaz, spre deosebire de tehnologia din Marea Neagră unde trebuie să plătești licență, să ai know how. Sunt doar șapte companii din lume care au tehnologie de exploatare în Marea Neagră, noi am dat-o afară pe una. I-am dat și 1 miliard să plece, acum s-ar putea să ne rugăm, pe încă 1 miliard, să vină înapoi", a spus Radu Popa.

