€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
Președinții Nicușor Dan și Karol Nawrocki conduc Summitul B9 la Palatul Cotroceni. Tema principală de discuție
Data actualizării: 14:34 10 Apr 2026 | Data publicării: 14:32 10 Apr 2026

Președinții Nicușor Dan și Karol Nawrocki conduc Summitul B9 la Palatul Cotroceni. Tema principală de discuție
Autor: Andrei Itu

palatul cotroceni Palatul Cotroceni, Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan și omologul său polonez, Karol Nawrocki, vor conduce, în data de 13 mai, la Palatul Cotroceni, lucrările Summitului București 9 (B9) împreună cu cele ale Țărilor Nordice.

Preşedinții Nicușor Dan și Karol Nawrocki, vor coprezida, pe 13 mai, la Palatul Cotroceni, Summitul Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice. Evenimentul va avea ca tema generală "Delivering More for Transatlantic Security", transmite Administraţia Prezidenţială.

Formatul București 9 (B9) înițiat de România și Polonia în 2015

Formatul Bucureşti 9, iniţiat în anul 2015 de România şi Polonia, reuneşte ţările de pe Flancul estic al NATO, respectiv România, Republica Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Lituania şi Letonia.

La summitul care va avea loc la Bucureşti au fost invitaţi secretarul general NATO, Mark Rutte, precum şi reprezentanţi ai Ţărilor Nordice: Finlanda, Danemarca, Islanda, Suedia şi Norvegia.

Președintele Trump, invitat într-o scrisoare diplomatică

Preşedintele SUA, Donald Trump, a fost invitat la reuniunea B9, însă, într-o scrisoare diplomatică în care mulţumeşte României pentru sprijin, liderul american a transmis că nu va veni la Bucureşti. Potrivit unor surse, aceeaşi invitaţie i-a fost făcută şi secretarului de stat american Marco Rubio.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

summit b9
summit bucuresti
nicusor dan
karol nawrocki
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
A murit Jacek Magiera, antrenorul secund al naționalei Poloniei. Urma să întâlnească România în octombrie
Publicat acum 23 minute
UE, la trei săptămâni distanță de penurie. Aeroporturile avertizează Bruxelles-ul că rămân fără combustibil pentru avioane
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Accident grav în Sibiu, cu șapte victime. Trei sunt încarcerate/ Trafic rutier blocat complet
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Ce trebuie să facă Răzvan pentru Mircea Lucescu în aceste 40 de zile de la înmormântare. Gigi Becali: „Acum, trebuie să intre el în rol, îl voi suna"
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Cum era Mircea Lucescu în copilărie. Mărturiile lui Ioan, vechi prieten al lui „Il Luce”: „El sclipea de copil”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 44 minute
”Bună dimineața, nea Mircea, sunt gata, sunt pregătit”. Fotbalist, mesaj în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu
Publicat acum 6 ore si 7 minute
Sfat financiar de la omul din vârful celei mai mari bănci americane: Ce să nu faci niciodată vinerea
Publicat acum 8 ore si 18 minute
Horoscop 10 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 10 minute
Ce nu făcea niciodată Mircea Lucescu. Gigi Becali: Nu îl interesa. Asta am sesizat
Publicat acum 7 ore si 30 minute
Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. ”Nivelul 10 era sinuciderea”
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close