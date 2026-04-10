Președinții Nicușor Dan și Karol Nawrocki conduc Summitul B9 la Palatul Cotroceni. Tema principală de discuție

Preşedinții Nicușor Dan și Karol Nawrocki, vor coprezida, pe 13 mai, la Palatul Cotroceni, Summitul Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice. Evenimentul va avea ca tema generală "Delivering More for Transatlantic Security", transmite Administraţia Prezidenţială.

Formatul București 9 (B9) înițiat de România și Polonia în 2015

Formatul Bucureşti 9, iniţiat în anul 2015 de România şi Polonia, reuneşte ţările de pe Flancul estic al NATO, respectiv România, Republica Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Lituania şi Letonia.

La summitul care va avea loc la Bucureşti au fost invitaţi secretarul general NATO, Mark Rutte, precum şi reprezentanţi ai Ţărilor Nordice: Finlanda, Danemarca, Islanda, Suedia şi Norvegia.

Președintele Trump, invitat într-o scrisoare diplomatică

Preşedintele SUA, Donald Trump, a fost invitat la reuniunea B9, însă, într-o scrisoare diplomatică în care mulţumeşte României pentru sprijin, liderul american a transmis că nu va veni la Bucureşti. Potrivit unor surse, aceeaşi invitaţie i-a fost făcută şi secretarului de stat american Marco Rubio.