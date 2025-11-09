€ 5.0860
Data publicării: 19:10 09 Noi 2025

PNL și USR au bătut palma: Alianță electorală în Buzău
Autor: Roxana Neagu

sah politic Foto: Pixabay
 

Dacă la București le-a fost imposibil - cel puțin oficial, PNL și USR au parafat alianța electorală în Buzău.

Candidatul Mihai Răzvan Moraru, susținut de PNL și USR la Buzău

Membrii Comitetului Politic al USR au validat cu o largă majoritate, duminică, alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru pentru preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ) Buzău la alegerile parţiale din 7 decembrie.

Potrivit unui comunicat de presă al USR, Mihai Răzvan Moraru este un antreprenor şi fermier buzoian cu o experienţă de peste 16 ani în mediul de afaceri, iar cea mai importantă realizare a sa este înfiinţarea primului centru privat de cercetare în nutriţia agricolă din România.

"Pe lângă activitatea economică, s-a implicat activ în proiecte sociale dedicate reducerii abandonului şcolar în mediul rural, eforturi recompensate cu Premiul Filantropiei la Gala Oameni pentru Oameni în 2019. Mihai Moraru are 44 de ani, este căsătorit şi are doi copii", arată sursa citată. 

La București, PSD s-a revoltat

Sorin Grindeanu a considerat, la București, că dacă PNL și USR vor merge pe candidatură comună, PSD este trimis în izolare. 

”Eu am spus următorul lucru: dacă lucrurile vor merge spre această cale, aşa cum spuneaţi dumneavoastră, PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună, e evident că PSD-ul se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare, ceea ce ne arată, de fapt, o anumită politică pe care am vrea să o evităm. (...) să nu oferim această zonă sau această politică care ar duce la izolarea PSD-ului, pentru că şi atunci PSD-ul este obligat să ia decizii şi nu ne dorim acest lucru”, spunea Sorin Grindeanu.

