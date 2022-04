Pensionarii primesc abonament gratuit la revista Literatura de azi

Sâmbătă, 2 aprilie, în cadrul emisiunii De Ce Citim, dedicată revistei online Literatura de azi, criticul literar Daniel Cristea-Enache a vorbit despre costul unui abonament care este sub un euro pe săptămână.

„La un abonament de 15 lei pe lună, cât costă să-ți faci abonament la Literatura de azi, în condițiile în care în fiecare zi ai două-trei articole noi plus contribuțiile de la Cenaclu. Deci 15 lei pe lună înseamnă 3 euro pe lună, sub 1 euro pe săptămână este o sumă modică pe care și-o poate permite oricine aceea de a plăti pentru întreg conținutul unei reviste de cultură și, în același timp, fiindcă situația pensionarilor este grea în România, am luat decizia ca orice pensionar care își manifestă interesul să aibă abonament gratuit la revista noastră.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News