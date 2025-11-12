Pe cine dorește Nicușor Dan primar la București? Președintele a dat răspunsul

El a zis că își dorește ca viitorul edil să fie „cineva care să pună ordine în urbanism, să gestioneze corect banii publici și să dezvolte infrastructura”.

„Domnule președinte, dumneavoastră v-ați fi dorit un candidat comun al coaliției pentru Primăria Generală. Acest lucru nu s-a întâmplat și, pe lângă faptul că avem trei candidați proveniți din partidele aflate la guvernare, există și alți candidați susținuți de alte formațiuni. Mulți dintre aceștia se adresează aceluiași electorat. Dumneavoastră cunoașteți bine electoratul din București și aș vrea să vă întreb, în contextul acestei divizări, care considerați că este riscul ca Primăria Capitalei să ajungă la un candidat al partidelor considerate extremiste?”, a fost întrebat Nicușor Dan.

Pe cine își dorește Nicușor Dan la Primăria București?



„Sigur că Bucureștiul mă interesează și mă uit constant la sondaje, la evoluția lor. Mai mult decât atât, cred că este un exercițiu democratic — unul pe care, probabil, o mare parte din societate și l-ar fi dorit desfășurat în două tururi de scrutin. Inclusiv eu. Nu suntem însă în această situație. Până la urmă, în contextul actual stabilit de clasa politică, avem un exercițiu democratic, iar bucureștenii sunt cei care vor decide. Ce pot spune este că îmi doresc ca Primăria Generală să fie condusă de cineva care să pună ordine în urbanism, să gestioneze corect banii publici și să dezvolte infrastructura”, a zis președintele.

Nicușor Dan, poză cu Drulă

„Ați spus că nu vă veți implica în campanie, deși aveți un preferat pentru Primăria Generală. La un moment dat, spre finalul lunii iulie, ați făcut o fotografie cu Cătălin Drulă. Au fost voci critice în spațiul public care au spus că, prin acel gest, nu v-ați respectat promisiunea de a nu vă implica. Poza respectivă a fost un semnal de susținere? Ar fi trebuit să evitați acel moment?”, a fost întrebat președintele.

„Cred că am făcut multe poze de atunci. Un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o fotografie”, a zis, zâmbind, Nicușor Dan.