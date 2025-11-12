€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Pe cine dorește Nicușor Dan primar la București? Președintele a dat răspunsul
Data publicării: 13:03 12 Noi 2025

Pe cine dorește Nicușor Dan primar la București? Președintele a dat răspunsul
Autor: Ioana Dinu

vot-urna-alegeri-2_42255500 Alegeri locale 2025. Sursa foto: Freepik
 

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei.

El a zis că își dorește ca viitorul edil să fie „cineva care să pună ordine în urbanism, să gestioneze corect banii publici și să dezvolte infrastructura”.

„Domnule președinte, dumneavoastră v-ați fi dorit un candidat comun al coaliției pentru Primăria Generală. Acest lucru nu s-a întâmplat și, pe lângă faptul că avem trei candidați proveniți din partidele aflate la guvernare, există și alți candidați susținuți de alte formațiuni. Mulți dintre aceștia se adresează aceluiași electorat. Dumneavoastră cunoașteți bine electoratul din București și aș vrea să vă întreb, în contextul acestei divizări, care considerați că este riscul ca Primăria Capitalei să ajungă la un candidat al partidelor considerate extremiste?”, a fost întrebat Nicușor Dan.

Pe cine își dorește Nicușor Dan la Primăria București?


„Sigur că Bucureștiul mă interesează și mă uit constant la sondaje, la evoluția lor. Mai mult decât atât, cred că este un exercițiu democratic — unul pe care, probabil, o mare parte din societate și l-ar fi dorit desfășurat în două tururi de scrutin. Inclusiv eu. Nu suntem însă în această situație. Până la urmă, în contextul actual stabilit de clasa politică, avem un exercițiu democratic, iar bucureștenii sunt cei care vor decide. Ce pot spune este că îmi doresc ca Primăria Generală să fie condusă de cineva care să pună ordine în urbanism, să gestioneze corect banii publici și să dezvolte infrastructura”, a zis președintele.

Nicușor Dan, poză cu Drulă

„Ați spus că nu vă veți implica în campanie, deși aveți un preferat pentru Primăria Generală. La un moment dat, spre finalul lunii iulie, ați făcut o fotografie cu Cătălin Drulă. Au fost voci critice în spațiul public care au spus că, prin acel gest, nu v-ați respectat promisiunea de a nu vă implica. Poza respectivă a fost un semnal de susținere? Ar fi trebuit să evitați acel moment?”, a fost întrebat președintele.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Adevărul despre „cel mai scump viraj la stânga”. Vom avea Ciurel - Autostrada A1? / video 


„Cred că am făcut multe poze de atunci. Un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o fotografie”, a zis, zâmbind, Nicușor Dan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
catalin drula
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
La Opera Comică pentru Copii ninge din noiembrie, la Târgul „Poveste de Crăciun”!
Publicat acum 42 minute
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a depus dosarul de candidatură
Publicat acum 49 minute
Nicuşor Dan, anunț despre cadrele militare care îndeplinesc condiţiile de pensionare
Publicat acum 55 minute
Florin Barbu aduce vești bune fermierilor români. Ce vor putea cumpăra cu fonduri europene
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Pe cine dorește Nicușor Dan primar la București? Președintele a dat răspunsul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 10 Noi 2025
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 10 Noi 2025
De cine depinde soarta lui Bolojan, de fapt. Analiza lui Chirieac
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close