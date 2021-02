Octavian Bellu, moment emoționant cu Sandra Izbașa: A venit în fața ziariștilor, O LUPTĂ fantastică. A spus: "Asta este a dumneavoastră"

Octavian Bellu a împlinit pe 17 februarie vârsta de 70 de ani și a vorbit într-un interviu despre unul dintre cele mai speciale momente de la Jocurile Olimpice, atunci când, la Londra, Sandra Izbașa, dubla campioană olimpică, i-a pus medalia la gât.

Cel mai medaliat antrenor din istoria sportului mondial a povestit despre munca pe care a depus-o alături de gimnasta Sandra Izbașa, care nu credea să poate face performanță la sărituri.

"A fost un gest al Sandrei, care la Londra a venit în fața ziariștilor și mi-a pus medalia de gât, a spus că "Aceasta este a dumneavoastră". Cu ea a fost o luptă fantastică să o conving să facă sărituri, ura aparatul și spunea că nu e capabilă, că nu poate. Pur și simplu, a fost o medalie fantastică. Nici nu-și imaginea atunci că o poate câștiga", a declarat Octavian Bellu pentru gsp.ro.

Ce spune Sandra Izbașa despre acel moment

"Cea mai puternică și de suflet amintire pe care o am alături de dumnealui vine de la ediția Jocurilor Olimpice din 2012, de la Londra, acolo unde imediat după ce am cucerit medalia de aur la sărituri, am simțit nevoia să îmi dau jos medalia de la gât și să i-o ofer dumnealui, căci o câștigasem împreună și simțeam că trebuie să o împărțim într-un fel sau altul. Entuziasmul și emoția cu care a primit-o i se citeau perfect în ochii care deveneau din ce în mai umezi, o dată cu ai mei...", a spus gimnasta.