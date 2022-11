O echipă din Formula 1 încearcă să convingă telespectatorii că ce au văzut în direct nu e real: "Va rămâne în istorie, exemplu de cum să NU faci comunicare"

"Ăsta va rămâne în istoria comunicarii corporate un case study de cum să NU faci comunicare corporate.

Cu zeci de milioane de spectatori care s-au uitat la cursă pe toata planeta, Red Bull Racing încearca să convingă că ce au văzut oamenii live nu e adevărat.

Here goes another big brand…", a scris pe Facebook Liviu Popescu, director general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune.

Ce a transmis Red Bull Racing?

"Ca echipă, am făcut mai multe greşeli în Brazilia. Nu ne-am închipuit că s-ar putea ajunge în situaţia din ultimul tur şi nu am agreat o strategie pentru un asemenea scenariu înainte de cursă. Din păcate, Max (n.r. Verstappen) a fost informat la ultima curbă cu privire la rugămitea de a-şi ceda poziţia, fără ca toate informaţiile să îi fie transmise. Asta l-a pus pe Max, care mereu a fost un coleg deschis şi corect, într-o situaţie compromiţătoare, cu puţin timp de reacţie la dispoziţie, iar asta nu a fost intenţia noastră. După cursă, Max a vorbit deschis şi onest, lucru care le-a permis ambilor noştri şoferi să rezolve orice problemă.

Echipa acceptă argumentele lui Max, iar conversaţia este o problemă privată, care va rămâne privată, în interiorul echipei, şi despre care nu se va mai vorbi. Evenimentele care au urmat însă din punctul de vedere al mediilor sociale sunt complet inacceptabile. Comportamentul abuziv orientat spre Max, Checo, echipă şi familiile acestora este şocant, trist, şi din păcate este ceva ce trebuie să abordăm cu o regularitate depresivă.

Nu e loc pentru aşa ceva în curse şi nici în societate, trebuie să fim mai buni. La sfârşitul zilei, acesta este un sport, suntem aici pentru a concura. Ameninţările cu moartea, e-mail-uri pline de ură, totul orientat spre familiile extinse ale membrilor echipei, sunt deplorabile. Noi punem accent pe incluziune şi vrem un spaţiu sigur pentru angajaţii noştri. Abuzul trebuie oprit", a transmis Red Bull Racing.

Totul a plecat de la faptul că Max Verstappen nu l-a lăsat pe Sergio Perez să îl depăşească în Marele Premiu al Braziliei, astfel că şoferul Red Bull Racing încă este la egalitate pentru locul al doilea în clasament cu Charles Leclerq. Iată dialogul dintre echipă şi cei doi şoferi, conform Prosport:

Red Bull: „Checo, Max te va lăsa să treci”.

Perez: „La naiba! Mulțumesc pentru asta băieți. Mulțumesc!”

Red Bull: „Max, lasă-l pe Checo să treacă. Max, ce s-a întâmplat?”

Verstappen: „V-am spus deja de vara trecută, nu mai îmi cereți niciodată asta! Suntem clari? V-am spus motivele mele și le susțin.”

Red Bull: „Ne pare rău pentru asta, Checo”.

Perez: „Asta arată cine este el cu adevărat.”

Verstappen, 25 de ani, a câștigat în 2022 un număr-record de curse, 14, fiind lider autoritar în clasamentul piloților, cu 490 de puncte. Sergio Perez și Charles Leclerc sunt la egalitate, ambii cu 290 de puncte, iar bătălia finală pentru locul secund se va da la finalul acsestei săptămâni, pe „Yas Marina”, în Marele Premiu din Abu Dhabi, scrie şi GSP.

