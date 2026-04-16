Nicușor Dan, abordat pe stradă pe Marian Ceaușescu: Să nu uitați că faceți parte dintre cei din stradă VIDEO
Data publicării: 23:22 16 Apr 2026

Nicușor Dan, abordat pe stradă pe Marian Ceaușescu: Să nu uitați că faceți parte dintre cei din stradă VIDEO
Autor: Roxana Neagu

nicusor dan captură Marian Ceaușescu video Facebook/ președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan s-a oprit pe stradă ca să discute cu Marian Ceaușescu.

”Să nu uitați că faceți parte dintre cei din stradă. Hai puțin aici jos, să vadă cetățenii că nu fugi de întrebări” i-a spus Marian Ceaușescu președintelui Nicușor Dan, surprins la ieșirea de la Europa FM, unde a acordat un interviu. 

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de diferența dintre el și fostul președinte Klaus Iohannis. A răspuns: ”Nicușor Dan este cineva preocupat, care a fost 20 de ani preocupat și va fi în continuare preocupat de reforma justiției”. ”Nu prea se vede cu justiția” i-a spus Marian Ceaușescu. Acesta l-a întrebat de ce s-a schimbat, de ce nu mai e același om, președintele nefiind de acord cu afirmațiile protestatarului, care i-a mai spus că preocuparea președintelui țării ar trebui să fie cetățenii, nu partidele. 

marian ceausescu
nicusor dan
klaus iohannis
Cele mai noi știri
Publicat acum 48 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Alimentele care îți distrug mușchii - Studiu
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ce se naște din pisică șoareci mănâncă: Victoria lui Péter Magyar, analizată de istoricul Marius Diaconescu, la DCNews!
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Incendiu puternic la un service auto din Galați. Proprietarul, transportat la spital cu arsuri grave
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Nicușor Dan, abordat pe stradă pe Marian Ceaușescu: Să nu uitați că faceți parte dintre cei din stradă VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 48 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
