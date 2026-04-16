Nicușor Dan, abordat pe stradă pe Marian Ceaușescu: Să nu uitați că faceți parte dintre cei din stradă VIDEO

”Să nu uitați că faceți parte dintre cei din stradă. Hai puțin aici jos, să vadă cetățenii că nu fugi de întrebări” i-a spus Marian Ceaușescu președintelui Nicușor Dan, surprins la ieșirea de la Europa FM, unde a acordat un interviu.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de diferența dintre el și fostul președinte Klaus Iohannis. A răspuns: ”Nicușor Dan este cineva preocupat, care a fost 20 de ani preocupat și va fi în continuare preocupat de reforma justiției”. ”Nu prea se vede cu justiția” i-a spus Marian Ceaușescu. Acesta l-a întrebat de ce s-a schimbat, de ce nu mai e același om, președintele nefiind de acord cu afirmațiile protestatarului, care i-a mai spus că preocuparea președintelui țării ar trebui să fie cetățenii, nu partidele.