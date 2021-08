Mitroi: Încerc să omor tristețea, frica de moarte, frica de bătrânețe, scriind zilnic câte ceva

„Ce am în lucru? Încerc să omor tristețea, frica de moarte, frica de bătrânețe, scriind zilnic câte ceva. Este o carte care se întâlnește aproape săptămânal cu mine. Nu scriu în fiecare zi. Sper să am răgazul să o termin anul acesta, iar anul viitor să o public”, a spus scriitorul Ștefan Mitroi în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV.

„Eu zic despre ea că va fi cea mai importantă carte a mea. Și chiar cred asta”, a subliniat scriitorul.

Doctor în Drept din 2004, Ştefan Mitroi a debutat, ca poet, în revista Astra din Brașov, când era elev în anul al II-lea de liceu. A activat, în timpul studenției, în cadrul cenaclului Junimea din Iași, publicând versuri în revistele Opinia studențească, Convorbiri literare, Cronica, Tribuna, Luceafărul, România literară. A primit, ca poet, numeroase premii la concursurile literare studențești și nu numai. Ca prozator, a debutat, în 1983, în Suplimentul literar și artistic al ziarului Scânteia tineretului. După 1990, a publicat rar în revistele literare.

Emisiunea completă de la DCNewsTV:

De ce a refuzat Emil Cioran premiul Nobel. Mitroi, dezvăluire

Scriitorul Ștefan Mitroi a fost întrebat de jurnalistul Val Vâlcu de ce Danemarca, o țară destul de mică, a reușit să aibă doi laureați la premiul Nobel pentru literatură și cum reușește, în timp ce noi nu am primit nimic. În acest context, scriitorul a dezvăluit că Emil Cioran ar fi câștigat, însă a refuzat la rândul său.

"Pentru starea literaturii nostre nu ăsta este indicatorul sau indiciul cel mai potrivit, câți laureați Nobel avem sau nu avem. Aici este o altă discuție!

Am avut, am avut scriitori, poate avem și astăzi scriitori care ar fi meritat sau merită cu prisosință premiul Nobel. Am avut!

Să nu ziceți că Nichita Stănescu nu merita un premiu Nobel. Că Marin Sorescu nu merita un premiu Nobel? Marin Sorescu a avut traducători pe măsură. Lucian Blaga nu merita un premiu Nobel? Emil Cioran... merita un premiu Nobel, dar Cioran nici nu și-ar fi dorit", a declarat scriitorul Ștefan Mitroi, în exclusivitate pentru DC NEWS.