Mihai Trăistariu, dărâmat de moartea a doua ființe speciale din viața lui: Nu am spus nimănui, nici măcar nu am postat asta

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, cântărețul a trecut prin momente grele, de-a lungul acestui an. În exclusivitate pentru Spectacola, Mihai Trăistariu a vorbit despre cea mai mare dramă pe care a trăit-o în anul 2022.

Drama pe care a trăit-o Mihai Trăistariu în 2022

Artistul a povestit că a fost dărâmat de durere, după ce două dintre pisicile lui s-au stins din viață. Moartea celor două feline l-au întristat pe artist, care recunoaște că au fost pentru el ca și copiii lui.

„Cea mai mare provocare în anul 2022 a fost destul de dură. Locuiam în casă cu opt pisici, iar acum mai am șase, pentru că doi pisici mi-au murit. Au murit de bătrânețe, dar m-au dărâmat complet. Nu am spus nimănui, nici măcar nu am postat asta, pentru că nu sunt adeptul postărilor de genul acesta. Suferințele nu se pun pe internet dacă sunt reale. Nu am pus nici doliu, deci nu știe nimeni. În schimb, pisicii mei sunt ca și copiii mei, pentru că îi am din 2006 și au trecut destul de mulți ani. Erau bătrâni. Unul a avut cancer, iar celălalt nu știu ce a avut. Pur și simplu l-am dus la medic și în patru ore a murit. Nu știu dacă a înghițit ceva sau care a fost cauza decesului. Eu chiar am avut grijă de ei.”, a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Spectacola.

