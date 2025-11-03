Luminița Odobescu, numită consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului

Luminița Odobescu, fost ministru de Externe, a fost numită luni în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului.

Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată în Monitorul Oficial.

În iunie, Luminița Odobescu a fost numită consilier prezidențial în echipa președintelui Nicușor Dan. Mandatul acesteia la Cotroceni s-a încheiat la 1 noiembrie, când a fost eliberată, la cerere, din această calitate.

Pe 13 ianuarie, ea a fost numită de premierul Ilie Bolojan consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului. Ulterior, pe 13 februarie, a fost eliberată din această calitate și a preluat funcția de consilier prezidențial pentru afaceri europene al lui Ilie Bolojan, președinte interimar al României la acel moment.