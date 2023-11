Lidia Fecioru, despre importanța zodiilor: Avem chestii fixe

"De multe ori zodia este un reper, că noi avem microcosmosul, avem niște chestii fixe ale zodiilor. De exemplu, 3 vărsători, 1 născut pe 18, 1 născut pe 19 și 1 născut pe 20, 1 din ei este atipic, este ok, n-are problemă, e pe pozitiv, iar ceilalți 2 sunt mai negativiști, pentru că așa este zodia Vărsătorului. Sunt din aceștia care-și fac filme indiene în cap, trece o perioadă de timp și al 3-lea își va da arama pe față, pentru că el este așa ca ceilalți, are mici chestii pe care le are acolo"

Zodiile sunt o parte a astrologiei și reprezintă un sistem de diviziune a eclipticii în 12 sectoare, fiecare asociat cu un semn zodiacal specific. Aceste semne sunt, în ordinea lor, Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești.

Pentru unii oameni, zodiile au o semnificație personală și culturală, iar astrologia este privită ca o modalitate de a înțelege caracteristicile și trăsăturile individuale, inclusiv influențele astrale asupra personalității și destinului. În timp ce unele persoane cred cu tărie în importanța zodiilor și urmăresc horoscoapele pentru a obține indicii despre viața lor, alții consideră astrologia mai mult ca un aspect de divertisment și nu iau în considerare zodiile în deciziile lor de zi cu zi.

Importanța zodiilor poate varia în funcție de cultură, credințe personale și perspective individuale. Pentru unii, zodiile pot fi o sursă de ghidare și auto-reflecție, în timp ce pentru alții pot reprezenta doar o formă de divertisment fără bază științifică solidă. Este important să se abordeze subiectul cu discernământ și să se recunoască diversitatea opiniilor și atitudinilor în ceea ce privește semnificația zodiilor.

Subiectul este dezbătut la minutul 37.

