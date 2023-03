Vladimir Kliciko îl acuză pe preşedintele Comitetului Olimpic Internațional că serveşte interesele Rusiei

Într-o postare pe Twitter, Kliciko acuză ceea ce el numeşte "o ţintă falsă".



"Thomas Bach serveşte culorilor şi intereselor Rusiei. Decizia CIO contaminează spiritul olimpic şi este, ca şi războiul declanşat de Rusia, o prostie", a spus el.



Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a recomandat marţi reintegrarea sportivilor ruşi şi belaruşi în competiţiile internaţionale, sub drapel neutru şi "cu titlu individual", cu condiţia ca aceştia să nu fi susţinut activ războiul din Ucraina.



Însă Consiliul executiv al CIO va decide, "la momentul oportun", cu privire la posibila lor participare la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, Olimpiadă pe care Ucraina, Polonia şi ţările baltice ameninţă să o boicoteze în cazul prezenţei Rusiei, a spus preşedintele CIO, Thomas Bach, în timpul unei conferinţe de presă.



În timp ce calificările pentru JO 2024 au început deja la anumite discipline, CIO "nu a abordat" marţi problema participării Rusiei şi Belarusului la următoarele Jocuri, explozivă în contextul ameninţărilor cu boicotul.



Organizaţia olimpică va lua o decizie "la momentul oportun, la discreţia sa şi fără a fi legată de rezultatele competiţiilor de calificare la JO", a anunţat Thomas Bach.



CIO a recomandat excluderea sportivilor din Rusia şi Belarus în martie 2022, după invazia din Ucraina, dar la începutul anului a dezvăluit un plan de reintegrare a sportivilor din aceste ţări în competiţiile internaţionale pentru a putea obţine calificarea la JO 2024 de la Paris.



Sportivii ruşi şi belaruşi pot participa la competiţiile de calificare din Asia, iar federaţiile internaţionale sportive pot decide revenirea lor în competiţiile proprii, aşa cum s-a întâmplat deja în cazul boxului şi al scrimei.



Participarea sportivilor cu paşapoarte ruse şi belaruse în competiţiile internaţionale funcţionează, a spus Bach în cuvântul său la deschiderea şedinţei Comitetului Executiv al CIO de la Lausanne. Vedem asta aproape în fiecare zi într-o serie de sporturi, cel mai mult în tenis, dar şi în ciclism, în unele competiţii de tenis de masă. Vedem asta la hochei, la handbal, o vedem la fotbal şi în alte ligi din SUA, dar şi în Europa şi în alte continente. În niciuna din aceste competiţii nu au avut loc incidente legate de securitate, a transmis Bach.



Prezenţa delegaţiilor din Rusia şi Belarus la Mondialele de box feminin de la New Delhi, sub steag şi imn propriu, a atras însă boicotul unor ţări în frunte cu SUA şi Marea Britanie în semn de protest. Peste 300 de scrimeri i-au transmis marţi o scrisoare lui Bach în care cer menţinerea interdicţiilor pentru sportivii din cele două ţări, descriind ca o eroare catastrofală revenirea lor.



Guvernele în ale căror teritorii au loc competiţiile au eliberat vize pentru sportivii ruşi şi belaruşi cu foarte puţine excepţii şi în alte ţări se eliberează permise de muncă pentru aceşti sportivi, a adăugat Bach.



Preşedintele CIO a reiterat faptul că politica nu poate face parte din competiţiile sportive şi sportivii nu trebuie pedepsiţi pentru paşaportul lor: Nu vom putea veni cu o soluţie care mulţumeşte pe toată lumea. Va trebui să trăim cu asta, scrie Agerpres.

