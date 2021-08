Jocuri Paralimpice 2020. Ministrul Eduard Novak, doar locul 11 la contratimp pe velodrom

Eduard Novak, care a stabilit performanţa de a deveni primul ministru în activitate care participă la Jocurile Olimpice sau Paralimpice, a fost cronometrat cu timpul de 1 min 06 sec 918/1000 din 21 de participanţi.

Medalia de aur a fost obţinută de spaniolul Alfonso Cabello Llamas, cu timpul de 1 min 01 sec 1 min 01 sec 557/1000, nou record mondial, argintul a revenit britanicului Jody Cundy, 1 min 01 sec 847/1000, iar bronzul a fost adjudecat de slovacul Jozef Metelka, 1 min 04 sec 786/1000.

În calificările probei de urmărire individuală 3.000 m, categoria C2, Eduard Mihăiţă Moescu a ocupat locul 9 din 11 concurenţi, cu timpul de 4 min 04 sec 175/1000.

4 medalii cucerite de România la Jocurile Paralimpice (3 obținute de Eduard Novak)

România a cucerit până acum patru medalii la Jocurile Paralimpice, dintre care trei au fost obţinute de Eduard Novak (44 ani), aur în 2012, la Londra (ciclism - urmărire individuală, categoria C4), argint în 2008 la Beijing (ciclism - contratimp, cat. LC2) şi la Londra în 2012 (ciclism - contratimp, cat. C4), precum şi o medalie de bronz câştigată de Alex Bologa, în 2016, la Rio (judo - cat. 60 kg).

La Jocurile Paralimpice de la Tokyo, România participă cu 7 sportivi, care concurează la tenis de masă, judo, atletism, ciclism şi tir cu arcul, obiectivul fiind câştigarea a trei medalii.

De ce Novak s-a antrenat în Bulgaria pentru Jocurile Paralimpice și nu în România

Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, în absenţa unui velodrom în România, se antrenează în Bulgaria, la Plovdiv, pentru a putea participa la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, a declarat şeful delegaţiei sportivilor români, Ciprian Anton.

Ministrul Novak, la cea de-a cincea prezenţă la Jocurile Paralimpice

Întrebat cum comentează prezenţa ministrului Tineretului şi Sportului în delegaţia sportivilor care vor concura în Japonia, Anton a afirmat că Eduard Novak este un exemplu, având în vedere că se află la cea de-a cincea prezenţă la Jocurile Paralimpice.

'Pentru noi este o bucurie imensă, pentru că are experienţa mai multor ediţii ale Jocurilor Paralimpice şi finalizate cumva cu succes. Este un exemplu de voinţă pentru noi. Noi ne încărcăm cumva pozitiv şi nu vreau să sune pompos, dar ne bucurăm şi pentru noi este o onoare să mergem împreună la această competiţie. Chiar dacă noi vom fi cazaţi în Satul Olimpic, iar dânsul va fi la un alt hotel, la o oră distanţă de noi, vom păstra legătura constant, pentru că trebuie să raportăm starea de sănătate şi toate celelalte. În concluzie, ne bucurăm mult că domnul ministru, la vârsta pe care o are acum şi la determinarea pe care o are şi la cât de mult îşi doreşte să schimbe sistemul la noi în ţară, încă este activ şi este alături de noi. Facem o echipă, indiferent că este ministru sau sportiv, suntem reprezentativa României şi nu există diferenţă de titulatură', a afirmat oficialul Comitetului Naţional Paralimpic.

Velodrom impracticabil în București

Dacă la sfârşitul secolului XIX, România avea un velodrom modern pentru epoca respectivă, construit din lemn, acum singura construcţie de acest tip, cea din cadrul Complexului Sportiv Dinamo, construită în 1952, este impracticabilă, din cauza stării de degradare avansate.

