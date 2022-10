Invidia în cuplu, de ce o simțim și cum să o depășim

În sfârșit, pentru a reechilibra relația de cuplu, este esențial să redeschidem canalele de comunicare adevărată. De fapt, cei care simt invidie nu vorbesc despre asta, ci în interiorul lor suferă și se simt singuri și inferiori. Tăcerea cu partenerul înrăutățește situația, în timp ce celălalt se va simți atacat fără să înțeleagă de ce. Trebuie să spargem acest tipar și să găsim curajul să vorbim. A simți invidia nu este o vină, dar devii vinovat dacă faci din asta un instrument de atac asupra partenerului și cuplului tău. Mai mult, în multe cazuri relația este de fapt dezechilibrată: unul dintre cei doi are satisfacție la locul de muncă, celălalt nu; unul are multă viață socială, celălalt nu; unul are timp pentru sine, celălalt nu. Este esențial să vorbiți despre asta și să întrebați cealaltă persoană cu blândețe ce este necesar.