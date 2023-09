Îmbrăcămintea inteligentă, un nou program guvernamental de milioane de dolari în SUA. E-hainele vor avea senzori, camere și GPS

SMART ePANTS este un program guvernamental american ce își propune să dezvolte îmbrăcăminte inteligentă pentru supraveghere (AST) echipată cu senzori, camere și fire conductoare integrate în țesătură. Utilizatorul acestei tehnologii poate înregistra audio și video din mediul înconjurător atunci când poartă astfel de articole vestimentare, cum ar fi cămăși, pantaloni sau lenjerie intimă, iar locația sa poate fi urmărită prin intermediul unui senzor de geolocalizare.

Aceste haine gata de purtat vor fi concepute pentru a oferi elasticitate, flexibilitate, lavabilitate și confort. Programul SMART ePANTS este dezvoltat în cadrul Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), o divizie de cercetare și dezvoltare avansată sub administrarea Office of the Director of National Intelligence (ODNI). ODNI supraveghează comunitatea de informații a Statelor Unite (US Intelligence Community).

Aplicațiile acestei îmbrăcăminte inteligente pentru supraveghere sunt prevăzute pentru agenții și personalul agențiilor de informații, contraterorism și securitate națională, precum Central Intelligence Agency și National Security Agency, printre altele.

„Această tehnologie eTextile ar putea ajuta, de asemenea, personalul de primă intervenție în medii periculoase, cu stres ridicat, cum ar fi locurile crimelor și inspecțiile pentru controlul armelor, fără a împiedica capacitatea acestui personal de a opera rapid și în siguranță”, se arată într-un comunicat de presă al IARPA, care a menționat, de asemenea, că IARPA investește în programe de cercetare cu risc ridicat și profitabile pentru a aborda unele dintre cele mai dificile provocări ale agențiilor și disciplinelor din cadrul IC.

