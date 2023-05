Grevă generală în educație. Ciucă, la Cluj: Nu voi promite niciodată ceva ce nu se poate realiza

'Depinde de noi toţi şi depinde de a înţelege situaţia şi contextul în care ne aflăm. (...) Am avut un dialog deschis şi am fost de fiecare dată cât se poate de disponibil pentru ceea ce a însemnat prezentarea reală, onestă a ceea ce poate să ofere Guvernul în acest moment şi i-am rugat, de asemenea, şi îi rog în continuare, fac apel la profesorii noştri, la dascălii noştri, fac apel să înţeleagă, să nu ne împingă să facem aceleaşi greşeli care s-au făcut în aceşti 30 de ani, pentru că ne-am asumat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) să venim cu o nouă lege a salarizării', a spus Nicolae Ciucă.

Premierul a menţionat că au fost devansate procedurile pentru elaborarea unei noi legi a salarizării, iar până la 15 iulie proiectul va fi finalizat. Totodată, premierul a mai declarat că nu va promite ceva ce nu se poate realiza şi nu va face ceva ce consideră greşit.

'Cred că am demonstrat în această perioadă că tot ceea ce ne-am asumat am făcut, tot ceea ce am promis am făcut, nu pot să le promit acum şi nu voi promite niciodată ceva ce nu se poate realiza şi nu voi face niciodată ceva ceea ce consider că este greşit. Dacă nu am învăţat din greşelile pe care le-am făcut în aceşti ani de zile, atunci înseamnă că suntem în continuare pe un parcurs care ne va duce din greşeală în greşeală, fără să putem să finalizăm şi noi ceva cum se cuvine. În continuare am lăsat la Guvern echipa ministerială şi consider că este un moment să discutăm din nou', a adăugat Nicolae Ciucă.

Premierul a spus că ţara are în continuare nevoie de stabilitate economică şi socială, pentru a se putea construi pe mai departe. 'Avem al treilea produs intern brut în Europa, inclusiv pe primul trimestru ne situăm pe locul al treilea este o situaţie pe care am gestionat-o cu toate problemele care au fost. (...)

Le-am gestionat astfel încât România a fost printre ţările care a avut cea mai consolidată stabilitate şi cea mai consolidată creştere economică. Ne aflăm pe acelaşi trend. Dacă dascălii şi profesorii noştri nu înţeleg că asta este realitatea şi avem nevoie în continuare de stabilitate, stabilitate politică, stabilitate în viaţa socială, în viaţa fiecăruia, fiecărei urbe, să putem să construim, atunci eu mai mult de atât nu am ce să fac', a conchis Nicolae Ciucă. Premierul Nicolae Ciucă a participat joi, la Cluj - Napoca, la ceremonia de semnare a contractului pentru proiectarea şi execuţia magistralei de metrou M1 din Cluj-Napoca, finanţat din PNRR.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News