Scriitoarea franceză Annie Ernaux, recompensată joi cu premiul Nobel pentru literatură, a declarat că este o foarte mare onoare, dar totodată şi o mare responsabilitate care îi este oferită pentru a continua să mărturisească o formă de dreptate, de justiţie în relaţie cu lumea, potrivit AFP.



Consider că mi s-a acordat o foarte mare onoare, iar din punctul meu de vedere, în acelaşi timp, şi o mare responsabilitate, o responsabilitate pe care mi-au acordat-o prin premiul Nobel, a reacţionat laureata la postul de televiziune suedez SVT. Iar acest lucru înseamnă să mărturisesc (...) pentru o formă de dreptate, de justiţie în relaţie cu lumea.



Sunt foarte surprinsă. Nu a făcut niciodată parte din peisajul scriiturii, al vieţii mele de scriitoare, a mai mărturisit autoarea.

Ciachir: A fost comparată cu Marcel Proust

Publicistul Dan Ciachir a vorbit, în exclusivitate pentru DC NEWS, despre alegerea juriului Nobel şi spune că această scriitoare a fost comparată adesea cu Marcel Proust.

"Toată lumea se aştepta ca acest premiu să ajungă la Michel Houellebecq, un romancier foarte la modă, sau poetei canadiene Anne Garcon. Aceştia erau favoriţii. Mai ales că anul trecut premiul Nobel a ajuns la un tanzanian (n.r. Abdulrazak Gurnah). Ernaux este romancieră cu o literatură de caracter autobiografic şi evocativ. Are 82 de ani, este autoarea mai multor romane, între care amintim "Anii", care ar fi cel mai important. Am văzut mesajul dânsei, că e o mare cinste acest premiu, şi o răspundere, nu o responsabilitate. A fost comparată cu Proust, din cauza caracterului acesta confesiv, evocativ, al cărţilor sale", a transmis Dan Ciachir.

Un alt roman cunoscut al lui Ernaux, spune Ciachir, este şi "Şifonierele Goale".

Premiu indirect şi la Festivalul de Film de la Veneţia, în 2021

În iunie 2021, la Festivalul de Film de la Veneţia, "Evenimentul", de Audrey Diwan, a primit distincţia pentru "Cel mai bun film". Această producţie are un scenariu adaptat după povestea autobiografică a romancierei Annie Ernaux, şi spune povestea unei tinere studente din Franţa anilor 60, înainte de legalizarea avortului, al cărei viitor este ameninţat după ce rămâne însărcinată.

"O sarcină nedorită într-un mediu fără prea multe posibilităţi. Aceasta este povestea lui Anne, o tânără care decide să renunţe la sarcină pentru a-şi putea termina studiile, dar şi pentru a se elibera de sub constrângerile sociale ale familiei sale din clasa muncitoare. Franţa, 1963: o societate care cenzurează dorinţele femeilor. Şi sexul, în general. Această poveste simplă, dar crudă, urmăreşte traseul unei femei care decide să acţioneze contrar legii. Anne are puţin timp la dispoziţie. Sesiunea de examene e după colţ, iar abdomenul i se măreşte rapid", se arată în sinopsisul peliculei, conform Agerpres.

O româncă, Anamaria Vartolomei, a jucat rolul principal în acest film.

"Când am citit scenariul prima oară, iar apoi cartea, am fost şocată de violenţa şi cruzimea realităţii unui proces de avort clandestin. Am fost în primul rând destul de furioasă faţă de ignoranţa mea în ceea ce priveşte subiectul, iar apoi furia asta s-a mişcat într-o formă de ură faţă de nedreptatea între şansa mea ca cetăţeană franceză, cu drept deplin la avortul medicalizat, şi lipsa de mijloace în unele ţări, ca Polonia, sau state din SUA, ca Texas, de exemplu. Annie Ernaux îşi povesteşte situaţia din anii '60, însă aceasta încă există, din păcate, şi fete ca ea încă se luptă din greu pentru a avea dreptul la alegere. Am văzut acest film ca pe o oportunitate pentru a apăra aceste fete care suferă în singurătate şi tăcere", spune Anamaria Vartolomei, într-un interviu acordat Elle România.

