Formula 1. Ferrari și-a prezentat noul monopost F1-75 - Foto

Echipa Ferrari a prezentat oficial joi noul său monopost de Formula 1, denumit F1-75, cu care scuderia italiană intenţionează să obţină victorii în noul sezon al Campionatului mondial de F1, scrie AFP.





Ultimul succes al lui Ferrari datează de la Marele Premiu din Singapore din 2019. În clasamentul constructorilor, Ferrari a terminat pe locul 6 în 2020 şi pe locul 3 în 2021.



Pentru 2022, lista piloţilor rămâne neschimbată, cu monegascul Charles Leclerc, 24 de ani, şi cu spaniolul Carlos Sainz, 27 de ani. F1-75 are un profil diferit faţă de monopostul din 2021 pentru a se conforma noilor reglementări care intră în vigoare în acest sezon.

FOTO

???? F1-75! Meet my new ride for 2022! Vamos @ScuderiaFerrari! Thoughts?? I love it!!



-#Carlossainz #F175 #essereFerrari