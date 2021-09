Cîțu, anunț în plină criză guvernamentală: Salariul minim pe economie trebuie să crească!

"Salariul minim pe economie trebuie să crească! Este concluzia ședinței de astăzi pe care am avut-o cu reprezentanții Consiliului Tripartit. Reprezentanții sindicatelor și patronatelor susțin această măsură și, prin urmare, am decis ca până la finalul lunii octombrie să avem o formulă clară pentru calcularea salariului minim. Avem nevoie de o formulă predictibilă și transparentă, astfel încât oamenii să știe exact cu cât crește salariul minim în fiecare an. Predictibilitatea e cheia!", a scris Florin Cîțu pe Facebook.

"Demisia lui Florin Cîțu poate să repare situație de criză"

Miniștrii USR PLUS au anunțat, luni seara, că își depun mandatele, după o ședință internă în care au stabilit că nu mai pot rămâne în Guvernul condus de liberalul Florin Cîțu.

Astăzi, întrebat dacă mai există loc de negocieri în coaliție, Dan Barna a răspuns: "Da, mai există foarte mult loc pentru negocieri. Coaliția poate să continue cu un nou premier. Un pas în spate, demisia lui Florin Cîțu poate să repare situația de criză în care a intrat România printr-un gest firesc, printr-un gest de onoare, că l-am auzit de mai multe ori folosind acest cuvânt pe premierul Florin Cîțu. Printr-un gest de onoare domnul Cîțu poate să-și prezinte demisia. Coaliția poate să numească un nou premier, iar în câteva zile suntem din nou într-o guvernare de care România are atât de mare nevoie."

Cîțu încă analizează. Nu știe ce face cu demisiile miniștrilor

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, după o întrebare în contextul demisiilor din Guvern, că va analiza situația mai întâi și apoi va veni și cu un răspuns.

"Încă analizez situația politică în care ne aflăm.", a punctat Cîțu. Întrebat dacă a avut documentele cu demisiile, Cîțu a spus "Nu, încă analizez."

