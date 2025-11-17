€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Eugen Teodorovici candidează la Primăria București. Ce poți face cu un leu dacă el ajunge edil? Interviu DC News
Data publicării: 18:10 17 Noi 2025

EXCLUSIV Eugen Teodorovici candidează la Primăria București. Ce poți face cu un leu dacă el ajunge edil? Interviu DC News
Autor: Anca Murgoci

eugen-orlando-teodorovici-facturi-la-energie_51993100 Sursă foto: Facebook Eugen Orlando Teodorovici
 

Fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici, candidat la Primăria București, vine să-și prezinte planul pentru Capitală, în direct, la DC News și DC News TV.

Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, intră oficial în cursa pentru funcția de Primar General al Municipiului București. Acesta și-a depus duminică, 16 noiembrie 2025, dosarul de candidatură ca independent.

Marți, 18 noiembrie, vine la DC News și DC News TV, pentru a ne spune de ce candidează. 

Eugen Teodorovici a zis că intră în această cursă cu un plan concret. Bucureștenii au nevoie de soluții imediate, nu de promisiuni vagi.

Soluții pentru București


„Trei angajamente ferme pentru București: Parcările 1 leu pe oră; impozit Zero pentru locuințele sub 70 mp; masă caldă pentru toți elevii, fără excepții. Acestea sunt doar începutul. Nu am venit să fac experimente, ci să aplic soluții bazate pe competență. Aduc știința de a face administrație și viziunea de a debloca orașul. EXPERIENȚA face DIFERENȚA”, a spus Eugen Teodorivici.

Ce propuneri are pentru ca oamenii din București să respire un aer curat, să nu mai stea cu orele în trafic și ce soluții are privind parcările aflăm marți, 18 noiembrie, de la ora 13.00, live pe DC News și DC News TV, Facebook și Youtube, într-un interviu cu Bogdan Chirieac.

Așteptăm întrebările tale pentru Eugen Teodorovici în secțiunea comentarii!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

eugen teodorovici
primaria bucuresti
parcari
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Singurul punct pe care ar fi trebuit să-l conțină Strategia Națională de Apărare a Țării. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 13 minute
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Publicat acum 19 minute
Horoscop 18 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 53 minute
S-a deschis primul centru de vaccinare gratuită împotriva HPV
Publicat acum 54 minute
Nu Plauru e cel mai aproape de nava în flăcări! Ce se întâmplă cu cei 72.000 de locuitori din Ismail
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 57 minute
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close