Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, intră oficial în cursa pentru funcția de Primar General al Municipiului București. Acesta și-a depus duminică, 16 noiembrie 2025, dosarul de candidatură ca independent.

Marți, 18 noiembrie, vine la DC News și DC News TV

Eugen Teodorovici a zis că intră în această cursă cu un plan concret. Bucureștenii au nevoie de soluții imediate, nu de promisiuni vagi.

Soluții pentru București



„Trei angajamente ferme pentru București: Parcările 1 leu pe oră; impozit Zero pentru locuințele sub 70 mp; masă caldă pentru toți elevii, fără excepții. Acestea sunt doar începutul. Nu am venit să fac experimente, ci să aplic soluții bazate pe competență. Aduc știința de a face administrație și viziunea de a debloca orașul. EXPERIENȚA face DIFERENȚA”, a spus Eugen Teodorivici.

Ce propuneri are pentru ca oamenii din București să respire un aer curat, să nu mai stea cu orele în trafic și ce soluții are privind parcările

