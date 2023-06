Emil Boc vrea ca greva profesorilor să înceteze: Solicitările lor sunt legitime, dar nu putem sacrifica generații de copii

'Am mai spus și repet: solicitările profesorilor sunt legitime. De la educație începe totul, constituie temelia dezvoltării oricărei societăți. Deci, din acest punct de vedere nu pot să spun decât da, pentru că știu ce valoare are educația pentru societate. Educația este cheia construirii unei vieți mai bune, e indiscutabil - un om educat este, cu siguranță, un om cu care poți să construiești mult mai bine decât cu un om needucat. Prin urmare, este evident că ai nevoie de infrastructură - ai nevoie de profesori, de un sistem educațional articulat și plătit. Asta s-a făcut, asta am înțeles de la guvernanți că, prin ceea ce s-a făcut în aceste două săptămâni, s-au găsit soluțiile financiare pentru a pune educația la temelia sistemului de construcție a societății românești', a declarat primarul Emil Boc, vineri, la Ziua Live.

'Evident că politicienii trebuie să continue dialogul, să vadă în fiecare zi ce se poate face în plus, dar, pe de altă parte, și dascălii trebuie să înțeleagă că nu putem sacrifica aceste generații de copii care așteaptă să intre în ciclu școlar și universitar din cauza grevelor. (...) Gândiți-vă ce calvar este pe aceste familii din România care sunt în situația de a avea copiii în fața examenelor. Trebuie să te gândești și la acest aspect. Așa cum medicii au acel jurământ al lui Hipocrate, și profesorii trebuie să aibă conștiința aceasta a unui 'Dumnezeu al Educației' pe care trebuie să îl servească indiferent de situație. Trebuie să găsească acum echilibrul ca acești copii să încheie anul școlar, ca să poată susține Evaluarea Națională și Bacalaureatul. Sunt pozitiv și cred că această grevă va conduce la reluarea activităților școlare, până la urmă și la continuarea examenelor. Nu avem voie să pierdem generații sub nicio formă!', a adăugat Emil Boc.

Amintim faptul că Guvernul Ciucă s-a angajat joi, printr-un memorandum, să ofere garanţii suplimentare privind salarizarea profesorilor debutanţi şi investiţiile în infrastructura din instituţiile de învăţământ. Acest memorandum nu are valoare juridică și nu poate fi atacat în justiție dacă nu se respectă promisiunile.

