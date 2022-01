Emanuel Gyenes, gest FAIR PLAY în raliul Dakar, după ce un concurent a căzut de pe motocicletă

Pentru prima dată anul acesta, o etapă a Raliului Dakar s-a desfășurat pe un traseu diferit de cel al claselor auto. Etapa 5, desfășurată în bucla Riyadh -Riyadh, a măsurat 345 km de probă specială.

Emanuel Gyeneș a povestit cum la un moment dat, unul din concurenți a căzut cu motocicleta, care s-a avariat grav. Românul s-a oprit, pentru a se asigura că cel accidentat este în regulă și a stat cu el mai mult timp, pierzând minute prețioase în cursa contracronometru.

„A fost foarte multă piatră. Pe la final am avut și vreo 40 de km de dune, care au fost foarte faine. Nisipul a fost ud, așa că a fost destul de ușor să trecem peste.” povestește Mani.

„Din păcate, pe la km 240 a trebuit să mă opresc pentru un coleg de concurs, Balooshi (Mohammed Balooshi, Emiratele Arabe Unite n.r.), care a căzut chiar cu 50 de metri în fața mea. A luat o trântă destul de mare și m-am oprit la el eu și Patrao (Mario Patrao/Portugalia n.r.). El din fericire nu a pățit mare lucru. După vreo 2-3 minute s-a ridicat. Am vrut să mergem să îi ridicăm motocicleta, să continue. Dar, din păcate, motocicleta lui a fost foarte avariată. S-a rupt ghidonul, s-a spart toba, i-a căzut lanțul, așa că nu a mai putut continua, din păcate. Mi-a fost milă de el, dar nu am avut ce să facem. Am mai stat puțin cu el să ne asigurăm că este ok și apoi eu și Patrao ne-am continuat drumul. Îmi pare foarte rău pentru Balooshi că a trebuit să iasă din concurs.”, a spus accesta, conform Mediafax.

Gyenes, pe locul 45 la general

Gyenes a pierdut astfel minute prețioase în cursa sa de recuperare, sătmăreanul încercând să refacă un handicap de peste o oră și 40 de minute față de primul concurent clasat pe podiumul clasamentului general la categoria Moto Male (fără asistență tehnică), la care el se află momentan pe locul 5, în timp ce la general ocupă poziția 45.

„Proba a fost destul de ok pentru mine, am mers precaut. Nu am căzut deși în foarte multe locuri a fost foarte mare pericol. După ce am ajuns în finiș, am auzit că foarte mulți concurenți au fost opriți la km 168, unde a fost realimentarea. Organizatorii nu au putut să ne ofere siguranță. Foarte multe elicoptere au fost solicitate la accidentări și au decis să oprească cursa pentru piloții rămași mai în spate.”, a mai spus Gyenes, care în a șasea zi de concurs, de vineri are de parcurs o probă lungă și, din nou, cu multă piatră.

