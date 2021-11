Doliu în lumea sportului. A murit în somn

Fostul jucător de baseball Pedro Feliciano a murit în somn, la 45 de ani. Acesta a fost aruncător la New York Mets. Cu o zi înainte, fostul sportiv s-a plimbat cu schijet-ul, scrie realitateasportiva.net. Deocamdată nu au fost făcute publice alte detalii.

"Pedro Feliciano va fi amintit ca un membru iubit al echipei Mets pentru aportul său. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia sa Feliciano. Odihnește-te în pace, Pedro", au transmis reprezentanții fostului său club de baseball.

Ciclista Desiet Kidane Tekeste, în vârstă de 21 de ani, a murit după ce a fost lovită de o maşină în timp ce se antrena. Sportiva, originară din Eritreea câștigase campionatele mondial de junior.

„Cu un zâmbet constant şi pasiune profundă pentru ciclism, Desiet Kidane Tekeste a fost o tânără talentată, aflată în plină ascensiune, care ne va lipsi foarte mult. În acest moment tragic, gândurile noastre se îndreaptă acum spre familia şi prietenii ei, dar şi spre colegii de echipă şi antrenori”, este mesajul Federaţiei Internaţionale de Ciclism.

