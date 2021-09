Cupa Mondială de gimnastică din Turcia. Maria Sorina Ceplinschi a câştigat finalele de la bârnă şi sol

Maria Sorina Ceplinschi a câştigat finalele de la bârnă şi sol, în timp ce Gabriel Burtănete s-a clasat pe locul al treilea la sărituri. La bârnă, Ceplinschi s-a impus cu 12,750, fiind urmată de croata Ana Derek (12,600) şi maghiara Csenge Maria Bacskay (12,100), scrie Mediafax.

În finala se la sol, Ceplinschi a ocupat primul loc cu 12,900, devansându-o pe maghiara Dorina Boeczoego (12,850 puncte), în timp ce a treia a fost Derek (tot cu 12,850). Maria Ceplinschi, campioană europeană de junioare cu echipa, în decembrie 2020, a obţinut în Turcia primele medalii într-o competiţie internaţională a senioarelor.

La masculin, Gabriel Burtănete s-a clasat pe locul al treilea la sărituri, cu 14,400 (14,450 la prima săritură, 14,350, la a doua). Canadianul William Emard s-a impus, cu 14,575, al doilea fiind de kazahul Milad Karimi, cu 14,450.

Retragere în gimnastică, la doar 20 de ani

În luna august, gimnasta Maria Holbură a decis să se retragă.

„Multe nu am de spus. Am decis să pun capăt carierei mele de gimnastă și le mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din ea. Sunt foarte mândră de mine și de ceea ce am reușit să realizez până acum", a transmis gimnasta, care nu a împlinit încă 20 de ani.

Cei de la Federație i-au urat succes: „La 20 de ani nimic nu e imposibil! Suntem siguri că vei avea succes pe drumul pe care vei merge!”. Maria Holbură a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar nu a trecut de calificări, scrie Mediafax.

Nadia Comăneci, despre durerile resimţite de gimnaste

„Există durere şi pentru că nu există alternative. Nu există nicio zi în care să nu simţi o durere. Îmi amintesc că, atunci când concuram şi mă antrenam, aveam durere în fiecare zi. De la degetul de la picioare până la spate, încheieturi”, a spus Nadia Comăneci.

„Eu nu am suferit niciodată de twisties, uneori mi s-a întâmplat să nu fiu conectată în timp ce făceam exerciţiile, dar nimic serios. Soţul meu (Bart Conner, de două ori campion olimpic pentru SUA - n.r.) le-a avut şi a spus că este înfricoşător şi de obicei se întâmplă atunci când eşti sub o presiune mare. Corpul şi mintea ta nu comunică. Gimnastelor nu le place de obicei să vorbească despre asta”, a mărturisit fosta sportivă.

Italienii au întrebat-o pe Nadia despre România, care a lipsit de la concursul pe echipe la Tokyo. „Nu vă faceţi griji, la Paris vom fi acolo cu gimnaste mai tinere. Muncim la asta. Eu, din America, le dau o mână de ajutor. Nu vă vom dezamăgi”, a încheiat Nadia Comăneci.