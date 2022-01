Cum slăbim după sărbători. Cori Grămescu: Greșeala pe care mulți oameni o fac

După perioada sărbătorilor, tot mai mulți oameni își reiau programul de antrenament. Totuși, este nevoie și de un meniu echilibrat, a atras atenția Cori Grămescu, coach de lifestyle și nutriție, într-o intervenție la Digi24, marți seară.

"Ceea ce vedem acum este că foarte multă lume își reia programul de antrenament, dar este nevoie și de un meniu echilibrat, care să acopere necesarul de proteine al corpului și să ne asigure acel volum al meselor care să ne dea sațietate.", a declarat Cori Grămescu.

Nutriționistul a spus că ar trebui să ne concentrăm pe legume, pe pește și pe carne de pasăre.

"Este foarte important să mâncăm la intervale constante și să nu sărim peste mese, să nu ne înfometăm.", a subliniat Cori Grămescu.

Întrebată dacă kilograme acumulate repede se dau jos la fel de repede, Cori Grămescu a răspuns că "depinde de cât de tare am abuzat".

"Dacă de Crăciun și Revelion ne-am făcut puțin de cap, nu este un exces care să lase urmări pe termen lung. Deci nu vom avea probleme pe termen lung, nu ne-am îngrășat în trei-patru zile.", a continuat ea. În schimb, "dacă am început cu petrecerile undeva în preajma zilei de Sfântul Andrei și am insistat toată luna decembrie, este posibil să vedem lejer trei-patru kilograme în plus. Acelea se vor duce în patru-șase săptămâni."

Greșeala pe care mulți o fac, după o perioadă fără sport

"Este foarte important, mai ales dacă nu am făcut sport în ultimele două luni, (...) să mergem la săli de gimnastică, la săli de fitness, pentru a avea o îndrumare din partea unui instructor, un plan de antrenament care să țină cont de nivelul de rezistență, de obiectivele pe care clientul le are, dar și de deficiențe posturale, probleme de sănătate, probleme cu articulațiile...

Multă lume se apucă, după șase-opt luni de sedentarism complet, să alerge în Herăstrău sau în orice alt parc cu încălțăminte nepotrivită, pe asfalt și foarte repede apar durerile de tibie, de talpă, de genunchi, de spate, etc.

Putem să facem mult mai mult rău decât bine!", a mai declarat Cori Grămescu la Digi24.

