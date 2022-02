Sâmbătă, 12 februarie, în cadrul emisiunii De Ce Citim, dedicată Generației ‘60 în poezie, criticul literar Daniel Cristea-Enache a vorbit despre debutul său în critica literară și despre o persoană importantă pe care a întâlnit-o și atunci, dar și în zilele noastre.

„S-au făcut 25 de ani de la prima mea cronică literară publicată în Adevărul literar și artistic. 2 februarie 1997, prima cronică nu se uită niciodată. Era înainte de nașterea primului nostru copil, a lui Matei care a făcut și el 22 de ani de curând. Era înainte de internet în România, într-o revistă culturală foarte importantă, suplimentul literar al ziarului Adevărul care pe vremea aceea era cel mai important ziar din România.”

Amintire cu Crișan Andreescu

„Și iată, colegul nostru de la DC News, domnul Andreescu (Crișan Andreescu) fiindcă lumea intelectuală și jurnalistică este atât de mică, era secretar de redacție la Ziarul Adevărul și îl știu de atunci, de peste 25 de ani pe domnul Andreescu. Faptul că un sfert de secol prin toate aceste schimbări sociale, istorice, s-au schimbat atâtea în jurul nostru, și totuși eu am continuat să fac cronica literară și tocmai am împlinit 25 de ani de cronică literară, înseamnă că dincolo de faptul că eu am făcut asta, cronica literară este importantă în sine. Este foarte bine să existe un oficiu de receptare a literaturii române, a literaturii naționale contemporane.”

