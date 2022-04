Alarmă Unicef ​​și OMS: cazurile de rujeolă au crescut cu 79% comparativ cu aceeași perioadă din 2021. Risc de epidemie

Aproape 17.338 de cazuri de rujeolă au fost raportate la nivel mondial în ianuarie și februarie 2022, față de 9.665 în primele două luni din 2021. În 2020, 23 de milioane de copii au ratat vaccinările de bază, cel mai mare număr din 2009 și cu 3,7 milioane mai mult decât în ​​2019, conform RaiNews.

Începând cu 1 aprilie 2022, 57 de campanii de boli prevenibile prin vaccin în 43 de țări care erau programate de la începutul pandemiei au fost amânate, impactând 203 milioane de oameni, dintre care majoritatea sunt copii. Dintre acestea, 19 sunt campanii împotriva rujeolei, expunând 73 de milioane de copii la riscul de rujeolă.

În Ucraina, campania din 2019 împotriva rujeolei a fost oprită din cauza pandemiei de COVID-19 și mai târziu din cauza războiului. Țările cu cele mai mari focare de rujeolă de anul trecut includ Somalia, Yemen, Nigeria, Afganistan și Etiopia.

Acoperirea insuficientă a vaccinării împotriva rujeolei este principalul motiv pentru focare oriunde apar. „Riscul de epidemii majore – se arată într-o notă comună – a crescut pe măsură ce comunitățile au relaxat practicile de distanțare socială și alte măsuri de prevenire împotriva COVID-19 implementate în cea mai acută fază a pandemiei.

Agențiile sunt îngrijorate de faptul că focarele de rujeolă ar putea, de asemenea, să anunțe focare de alte boli care nu se răspândesc la fel de repede. Pe lângă efectul său direct asupra organismului, care poate fi letal, virusul rujeolei slăbește și sistemul imunitar și face copilul mai vulnerabil la alte boli infecțioase precum pneumonia și diareea, chiar și luni de zile după infecția cu rujeolă în rândul celor care supraviețuiesc.

Rujeola nu este o simplă boală a copilăriei

Rujeola sau pojarul este o infecție virală foarte contagioasă care apare ca o erupție cutanată și care are simptome asemănătoare cu răceala. Boala este cauzată de Morbillivirus, din familia Paramyxovirus și se transmite pe calea aerului, prin tuse sau strănut.

Virusul rujeolic poate trăi până la două ore pe diferite suprafețe sau în aer și poate infectă 90% din persoanele sensibile. Înainte de crearea vaccinului împotriva rujeolei, boala afecta aproape fiecare persoană în timpul copilăriei.

Deși imunizarea a redus dramatic incidența rujeolei în Europa, boala continuă să provoace focare frecvente în comunitățile de copii nevaccinati. La nivel global, rujeolă rămâne o cauza principala de deces în rândul copiilor, estimându-se că aproximativ 160.000 de copii mor în fiecare an din cauza complicațiilor bolii, informează experții din cadrul Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control), conform unu articol publicat pe web-situl Regina Maria.

