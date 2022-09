14 septembrie - Ziua tăcerii

Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare, scrie Agerpres.



Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh ( - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh).



Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.







Ziua tăcerii

Ştim că pacea şi liniştea fac bine atât corpului, cât şi minţii, dar în lumea de astăzi este din ce în ce mai dificil să trăieşti o adevărată linişte şi de aceea este atât de importantă Ziua tăcerii (#QuietDay), sărbătorită în a doua zi de miercuri din septembrie în Marea Britanie şi nu numai.



În fiecare zi suntem înconjuraţi de discuţiile de la televizor, de la radio, chiar şi ale prietenilor şi familiei noastre. Puţine sunt ocaziile în care putem avea parte de o contemplare în linişte, dar una dintre acestea este tocmai această zi, care a fost instituită pentru a ne reaminti să acordăm o şansă tăcerii. În timpul acestei sărbători, suntem încurajaţi să nu vorbim pur şi simplu şi să profităm de şansa de a nu comunica deloc.



În India, există retrageri de meditaţie în care se petrece timp în genunchi şi în contemplaţie, uneori chiar şi 10 zile la rând. Acestea se numesc retrageri Vipassana, un cuvânt care înseamnă "a vedea lucrurile aşa cum sunt ele cu adevărat" şi care provine din practicile budiste străvechi, aminteşte site-ul daysoftheyear.com.

Înălţarea Sfintei Cruci. Ce n-ar trebui să mănânci, potrivit tradiției

Creștinii prăznuiesc, pe 14 septembrie, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sărbătorile creştine care aduce aminte de patimile şi moartea Mântuitorului pe Golgota. Ziua de 14 septembrie este considerată şi data ce vesteşte sfârşitul verii şi începutul toamnei.

Spre deosebire de alte sărbători, Înălţarea Sfintei Cruci se cinsteşte cu post aspru, Crucea fiind un simbol al victoriei asupra morţii şi păcatului.

Înălţarea Sfintei Cruci marchează şi două evenimente solemne: Aflarea Crucii şi înălţarea ei în faţa poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, şi aducerea Sfintei Cruci de la perşi, în 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a aşezat-o în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.

Aceeaşi sărbătoare aminteşte de un moment semnificativ din viaţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. În ajunul luptei cu Maxenţiu, un duşman al creştinilor (307-312), împăratul Constantin a avut o viziune: în plină zi, pe cer a apărut o cruce formată din stele, cu inscripţia „Prin acest semn vei invinge". Împăratul a învins, iar mama lui, după izbândă, a poruncit să fie găsită Sfânta Cruce, la Ierusalim, aproape de Golgota. Acolo au fost găsite trei cruci identice, cea pe care a fost răstignit Iisus şi două ale tâlharilor ucişi odată cu el. Pentru a afla care este crucea pe care a fost răstingnit Iisus, patriarhul Ierusalimului Macarie a apropiat fiecare cruce de o fată care tocmai murise. Când Macarie a aşezat lânga ea Sfânta Cruce, se spune că tânăra a înviat. Vestea s-a răspândit ca fulgerul, iar biserica a devenit neîncăpătoare pentru credincioşii care soseau să vada Sfânta Cruce. În anul 335 după Hristos, Patriarhul a înălţat-o să fie văzută de tot poporul şi de atunci în fiecare an, la 14 septembrie, se sărbătoreşte acest eveniment.

Datini şi obiceiuri de Ziua Crucii

Ziua de 14 septembrie este considerată şi data ce vesteşte sfârşitul verii şi începutul toamnei. Calendarul popular consemnează aceasta zi şi sub alte denumiri, cum ar fi Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui. Sub prima denumire, ziua este cunoscută mai ales în zonele deluroase şi sudice, în zonele viticole, marcând începutul culegerii viilor.

