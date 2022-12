Ultimul soldat din garda Regelui Mihai I a împlinit 100 de ani. Cum a fost aniversat

Festivitatea a început în casa soldatului, unde veteranul de război și-a întâmpinat oaspeții în uniforma militară. "Eroul nostru Moise Irod împlinește 100 de ani. A trait atâta timp cu credința, cu nădejdea și bucuria, ca soldat în garda regală a regelui Mihai I", se arată în mesajul oficial. De la Cercul Militar din Sighișoara, Irod a fost trimis la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la Batalionul de Gardă Regal de la Sinaia al Regelui Mihai I. "Domnule maior, retragerea! Vă doresc mulți ani și pentru că sunteți ultimul membru al gărzii regale al regelui Mihai sper să mai trăiți încă pe atâtea zile și să ne revedem!",



La eveniment au fost prezenți și emisari ai Comandamentului NATO de la Sibiu și ai Academiei Forțelor Terestre. Onorul a fost acordat de către Batalionul 30 Garda Mihai Viteazul.

O viaţă în uniformă

"Armata Română ne-a ajutat să trecem peste toate momentele grele ale vieţii noastre. (...) Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze poporul român şi Ţara Românească. Să ne ajute Dumnezeu ca toată viaţa noastră să o sacrificăm pentru poporul acesta, care este un popor demn (...). Cât am fost pe front am luptat ca ţara să fie liberă şi independentă", a spus generalul în retragere, prezent la ceremonia care a avut loc în centrul oraşului.



Ioan Ciocan s-a născut pe 22 decembrie 1922 în comuna Blăjeni, judeţul Hunedoara. În vara anului 1942, când nu împlinise 20 de ani, a fost încorporat la Batalionul 7 Vânători de Munte, din Deva, de unde, în anul 1943, a fost trimis la Şcoala Militară de Subofiţeri în rezervă infanterie Radna, judeţul Arad.



La 23 august 1944, cei 1.200 de cursanţi de la Radna au fost introduşi în luptă împotriva trupelor germano-ungare, iar elevul sergent Ioan Ciocan, în calitatea sa de comandant de grupă, s-a distins în luptele de la Păuliş.



La sfârşitul anului 1944 a absolvit Şcoala de subofiţeri, iar după încheierea războiului a urmat Institutul de Mine din Bucureşti, devenind inginer miner. S-a pensionat în 1975 de la Mina Brad.



În prezent, Ioan Candin Ciocan este vicepreşedinte de onoare al filialei judeţene Hunedoara a Asociaţiei Veteranilor de Război.

Regele Mihai, carieră militară notabilă

Pentru recunoașterea meritelor sale în victoria Aliaților și în scurtarea războiului, regelui Mihai i-au fost conferite înalte decorații atât de către americani, cât și de către sovietici. La 19 iulie 1945, printr-o ceremonie desfășurată în Sala Tronului, regelui i-a fost decernat Ordinul Victoriei, cea mai înaltă decorație militară sovietică. Un an mai târziu, în 1946, regele Mihai a primit din partea Statelor Unite Legiunea de Merit în grad de Comandant Șef. În brevetul de decorare, semnat de, președintele american Harry S. Truman se arată că:

„Majestatea Sa Regele Mihai I al României a dat dovadă de un comportament excepțional de merituos în exercitarea unui serviciu remarcabil pentru cauza Națiunilor Aliate în lupta lor împotriva Germaniei hitleriste. În iulie și august 1944, Națiunea sa, sub dominația unui regim dictatorial peste care Regele nu avea control, aliindu-se cu agresorii germani, el, Regele Mihai I, a reușit să dea țel, direcție și inspirație forțelor interne, necoordonate până atunci, care se opuneau conducerii dictatorului. În culminarea eforturilor sale, pe 23 august 1944, deși capitala lui era încă dominată de trupele germane, el personal, din propria lui inițiativă, și în completă nepăsare pentru siguranța lui personală, a dat semnalul pentru o lovitură de stat ordonând gărzilor palatului său să aresteze pe dictator și principalii lui miniștri. Imediat apoi, într-o inspirată proclamație către țară adresată la radio, el a declarat țării decizia lui de a scoate România de sub jugul nazist și a chemat Armata să se întoarcă împotriva trupelor germane, și să ucidă, captureze prizonieri sau să-i alunge din țară. Puși în fața acestui frontal și puternic act din partea suveranului lor, răspunsul poporului român și al armatei române a fost imediat și din toată inima, cu rezultatul că, în doar câteva zile, cea mai mare parte a teritoriului României a fost eliberat de sub controlul nazist, și linia principală a rezistenței germane pe frontul de Sud-Est a fost alungat mai mult de cinci sute de kilometri spre Nord-Vest. Prin judecata lui superioară, prin ascuțimea acțiunii sale și prin înaltul caracter al cârmuirii sale personale, Regele Mihai I a adus o contribuție extraordinară la cauza libertății și democrației.”

