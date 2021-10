”Toate pensiile vor SCĂDEA. Cea mai proastă veste” pentru pensionari. Olguța Vasilescu acuză o modificare ASCUNSĂ din PNRR

Cea mai proastă veste pentru pensionari

Lia Olguța Vasilescu a făcut duminică, în exclusivitate la Realitatea Plus, un anunț grav în ceea ce privește viitorul vârstnicilor. Fostul ministru al Muncii a declarat că, în urma obiectivelor asumate de Guvernul PNL în Planul Național de Redresare și Reziliență, bugetul pensiilor va scădea, iar majorările nu vor mai fi permise.

”Cea mai proastă veste este că prin PNRR și-au asumat să facă niște modificări la sistemul de pensii. Fiind pe fonduri europene, când ți-ai asumat obiective și nu le atingi, pierzi toți banii. Ce scrie acum în PNRR nu se mai poate modifica foarte mulți ani. Degeaba vine PSD la guvernare, ei și-au asumat deja aceste obiective într-o lipsă crasă de experiență. PNRR nu a fost supus dezbaterii.

”Toate pensiile vor scădea”

Legea 127, aprobată în 2019, prevedea că bugetul de pensii trebuie să fie de 11,7% din PIB. În PNRR scrie că procentul nu are voie să depășească 9,4% din PIB. Asta înseamnă că toate pensiile vor scădea.

Un alt obiectiv este reintroducerea unui ”mecanism de frânare” - dacă se depășește acest procent, să nu se mai permită o creștere a pensiilor, nici măcar indexarea cu rata inflației.

Noua lege va modifica în mod semnificativ posibilitatea de pensionare anticipată. Acum te poți pensiona ca bărbat la 60 de ani, cu o penalizare până la 65 de ani. Speranța de viață a unui bărbat este de 71 de ani în România.

O altă modificare asumată prin PNRR este aceea că se va transfera către Pilonul II de pensii un procent mai mare. De asemenea, se vorbește despre simplificarea pensiilor speciale, deci nu despre anularea lor”, a declarat fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, la Realitatea Plus.

Turcan: Ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani nu poți să ceri nimănui să facă în câteva luni

Pe de altă parte, tot astăzi, Raluca Turcan, ministrul PNL al Muncii, a intervenit la România TV, unde a anunțat:

”De la 1 ianuarie 2022, pensiile vor fi indexate pentru că politica pe care o avem în momentul de față merge pe două paliere. Unu, pe politică pe termen scurt și aici, în această perioadă dificilă, cei care sunt afectați de creșterile de prețuri, de puterea de cumpărare, să beneficieze de o majorare a pensiilor. În același timp, pe termen mediu și lung am început deja marele proces de reformă despre care s-a tot vorbit și pentru care nu s-a făcut mare lucru și anume, să reducem inechitățile din sistemul public de pensii, să creștem pensia medie în România și în același timp să legăm pensiile de contributivitate. Am început deja să facem lucrul acesta. Ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani nu poți să ceri nimănui să facă în câteva luni. Este antisocial ca în România anului 2021, dosarele de pensii în România să stea unul peste altul în casele de pensii și în mare parte din procedurile din casele județene de pensii să se desfășoare la un nivel rudimentar. Ca atare am început procesul de digitalizare”.

