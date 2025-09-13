Tendințe de machiaj de toamnă. Mi-th Influencer cu Mirela Vescan și Thea Haimovitz

Duminică, la ora 11:00, emisiunea Mi-th Influencer aduce în prim-plan frumusețea și rafinamentul machiajului de toamnă, alături de Mirela Vescan și Thea Haimovitz.

Se va vorbi despre cele mai actuale tendințe și tehnici: fonduri de ten care oferă strălucire, buze „de granat”, smokey eyes, sprâncene structurate pe linia naturală, gene săgeți, machiaj natural, colțul interior al ochilor accentuat, look fără mascara, stil no make-up, efect de păpușă, farduri irizante, ochii accentuați cu negru, fard gri pentru pleoape, farduri neon, glitter auriu, buze conturate și tuș de sirenă.

Un dialog inspirat, plin de secrete și trucuri profesionale, dedicat celor care iubesc arta machiajului.

