Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Tendințe de machiaj de toamnă. Mi-th Influencer cu Mirela Vescan și Thea Haimovitz

Autor: Dana Mihai | Categorie: Lifestyle
Freepik
Freepik

Duminică, la ora 11:00, emisiunea Mi-th Influencer aduce în prim-plan frumusețea și rafinamentul machiajului de toamnă, alături de Mirela Vescan și Thea Haimovitz.

Se va vorbi despre cele mai actuale tendințe și tehnici: fonduri de ten care oferă strălucire, buze „de granat”, smokey eyes, sprâncene structurate pe linia naturală, gene săgeți, machiaj natural, colțul interior al ochilor accentuat, look fără mascara, stil no make-up, efect de păpușă, farduri irizante, ochii accentuați cu negru, fard gri pentru pleoape, farduri neon, glitter auriu, buze conturate și tuș de sirenă.

Un dialog inspirat, plin de secrete și trucuri profesionale, dedicat celor care iubesc arta machiajului.

Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube:  https://www.youtube.com/@dcnewsromania

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews 

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Tendințe de machiaj de toamnă. Mi-th Influencer cu Mirela Vescan și Thea Haimovitz
13 sep 2025, 16:23
Horoscop 13 septembrie 2025. Zi de vis pentru o zodie
13 sep 2025, 09:03
Ingredientul banal care șterge ridurile. Irina Loghin: O linguriță pe zi face minuni! Îl recomand femeilor
13 sep 2025, 08:59
Dulceață de ardei iute - rețeta toamnei care face senzație! Cum se prepară pas cu pas
12 sep 2025, 23:52
Adevărul din spatele roșiilor lucioase: Trucuri ca să le deosebești pe cele bio de cele coapte artificial
12 sep 2025, 23:16
Cum să scapi de urechile înfundate folosind metode naturale
12 sep 2025, 18:30
ParintiSiPitici.ro
5 cuvinte interzise pe care părinții de astăzi trebuie să le readucă în vocabularul lor! Experți: „Metoda de parenting blând i-a îndepărtat de scopul real al educației”
13 sep 2025, 12:12
Cum să cureți cuptorul electric ușor și sigur, fără produse chimice
12 sep 2025, 20:41
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
12 sep 2025, 15:09
Horoscop 12 septembrie 2025. O zodie este prea idealistă
12 sep 2025, 08:45
BANCUL ZILEI: Naivitatea ardeleanului...
12 sep 2025, 08:12
Maioneza de post din pufuleți. Rețeta care a cucerit internetul
12 sep 2025, 03:20
Chajá, desertul cu piersici care a cucerit internetul. Este delicios și ușor de pregătit!
11 sep 2025, 23:42
De ce se aburește parbrizul pe interior și cum scapi definitiv de problemă
11 sep 2025, 21:53
Cât timp poți păstra carnea gătită în frigider fără să te îmbolnăvești
11 sep 2025, 19:52
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
11 sep 2025, 21:37
Horoscop 12 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
11 sep 2025, 19:08
Fruct care susține sănătatea intestinală, recunoscut oficial. Ce mesaj va apărea pe ambalaje
11 sep 2025, 15:52
LOTO. Report de peste 5,63 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 11 septembrie, 2025
11 sep 2025, 13:49
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
11 sep 2025, 10:40
Insulă preferată de români, lovită de inundații: Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața
11 sep 2025, 10:36
Horoscop 11 septembrie 2025. Zodia care va avea o zi foarte romantică
11 sep 2025, 07:04
Proprietățile surprinzătoare ale mierii pe care sigur nu le știai
11 sep 2025, 03:34
Sezonul bostanilor a început în România: 3 rețete delicioase care te cuceresc
10 sep 2025, 19:56
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii septembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
10 sep 2025, 20:34
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
10 sep 2025, 19:08
Cum să scapi de zgârieturile de pe mașină fără să mergi la service
10 sep 2025, 19:11
Horoscop 10 septembrie 2025. O zodie va primi reproșuri de la cei dragi
10 sep 2025, 08:34
Gutuie coaptă cu nuci și miere - rețeta simplă care umple casa de parfum și amintiri
09 sep 2025, 22:57
Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac
09 sep 2025, 22:05
Horoscop 9 septembrie 2025. Orgoliu inflamat pentru o zodie
09 sep 2025, 08:36
Cum să-ți cureți grătarul ars fără chimicale scumpe. Trucuri testate
09 sep 2025, 04:09
Paella valenciană - rețeta spaniolă care colorează masa și cucerește papilele gustative
08 sep 2025, 23:12
Gabriela Oțil, copleșită de emoții în prima zi de grădiniță a fiului ei: „Chiar plâng”
08 sep 2025, 22:05
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
08 sep 2025, 21:30
Cum să scapi de petele de ciment de pe geamuri fără să le zgârii
08 sep 2025, 19:36
Actor de la Hollywood, impresionat de litoralul românesc. ”Noul meu loc favorit. Iubesc românii”
08 sep 2025, 09:50
Horoscop 8 septembrie 2025. Efectele eclipsei continuă pentru o zodie
08 sep 2025, 07:22
Horoscop săptămânal. Vești bune și rele pentru Gemeni, Fecioară, Pești și Balanță. Stres în plus pentru Berbec
07 sep 2025, 20:31
Horoscop 7 septembrie 2025. Eclipsa de Lună vizează o zodie
07 sep 2025, 08:54
LOTO. Report de peste 5,40 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 7 septembrie, 2025
07 sep 2025, 08:12
Eclipsă de Lună și Lună Plină în Pești, în 7 septembrie: Mare atenție pentru nativii Fecioară și Pești. Evenimente care NU sunt întâmplătoare
06 sep 2025, 17:26
Horoscop 6 septembrie 2025. O zodie va fi înconjurată de haos
06 sep 2025, 08:57
Amendă de 1.000 de euro în Grecia pentru un gest aparent banal, pe care-l fac mulți turiști
05 sep 2025, 21:02
Sezon de vară slab în 2025. Cât au scăzut sosirile în unitățile de cazare în luna iulie, comparativ cu anul trecut
05 sep 2025, 17:42
Sezonul vinetelor: rețete simple și diferite pentru a profita la maximum de acest ingredient
05 sep 2025, 14:56
Secretele unei livezi bogate. De ce fertilizarea de toamnă face diferența
05 sep 2025, 09:45
Horoscop 5 septembrie 2025. Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, pregătiți-vă de o zi tensionată!
05 sep 2025, 07:37
Lucruri mai puțin știute despre Giorgio Armani
04 sep 2025, 23:53
Weekend complicat pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
05 sep 2025, 19:55
Horoscop 5 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
04 sep 2025, 21:06
Last minute în Egipt: cea mai frumoasă experiență pe care o poți trăi la început de toamnă
04 sep 2025, 17:06
Cele mai noi știri
acum 31 de minute
Tendințe de machiaj de toamnă. Mi-th Influencer cu Mirela Vescan și Thea Haimovitz
acum 42 de minute
Contre în coaliţie pe renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: Guvernul confirmă decizia, PSD se opune
acum 1 ora 22 minute
Trump a anunţat când că va impune sancţiuni Rusiei
acum 1 ora 24 minute
Frâna din sistemul educațional din România: Este șocant, dar nu este clădit să susțină elevii! - VIDEO
acum 2 ore 1 minute
Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce
acum 3 ore 19 minute
Bătaie între interlopi la Craiova, soldată cu un mort și mai mulți răniți / Update
acum 3 ore 56 minute
Marea greșeală făcută de părinți față de copii: ”Nu este în regulă să nu acceptăm asta!” - Video
acum 5 ore 21 minute
Agenţia Moody's, semnal de alarmă privind implementarea planului de consolidare fiscală
Cele mai citite știri
pe 12 Septembrie 2025
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
pe 12 Septembrie 2025
Tyler Robinson, tânărul care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk, a fost prins. Update: Un membru al familiei spune că „era plin de ură și răspândea ură“
pe 12 Septembrie 2025
Ce a scos la iveală, de fapt, incidentul cu dronele rusești. Avertismentul unui general polonez: Este ca și cum ai trage cu tunul în muște
pe 12 Septembrie 2025
Ce a scos la iveală asasinarea lui Charlie Kirk. Chirieac: Se manifestă și în România
pe 12 Septembrie 2025
Imaginea cu soția lui Charlie Kirk, Erika Frantzve, care a înduioșat Internetul / foto în articol
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel