Studiu: îndulcitorii din băuturi pot ajuta la reducerea greutății și a riscului de diabet

Într-o meta-analiză publicată în JAMA Network Open, cercetătorii au descoperit că înlocuirea băuturilor îndulcite cu zahăr cu băuturi îndulcite cu un conținut scăzut sau fără calorii a fost asociată cu mici reduceri ale greutății și factorilor de risc cardio-metabolici.

„În mod universal, toată lumea recomandă o reducere a zahărului”, a spus autorul principal al studiului, dr. John Sievenpiper.

Întrebare este: care ar fi cel mai bun mod de înlocui zahărul?

„Unele băuturi vă vor oferi beneficiul dorit și într-un mod care este similar cu ceea ce v-ați aștepta de la apă”, a spus Sievenpiper, medic consultant la Spitalul St. Michael și profesor asociat în departamentul de științe nutriționale de la Universitatea din Toronto. Studiul a fost bine pus la punct și adaugă dovezi „că, pe termen limitat, îndulcitorii sunt o alternativă viabilă pentru cei cu exces de greutate sau obezitate”, dar sunt necesare mai multe dovezi pentru a cunoaște impactul pe termen lung, a spus Julie Grim, director de nutriție.

Acest studiu poate prezenta o perspectivă pozitivă pentru persoanele cu probleme de greutate și diabet, dar a existat o dezbatere lungă cu privire la îndulcitorii alternativi și sănătatea generală, potrivit unui articol publicat de Euronews.

Consumul a două sau mai multe băuturi îndulcite artificial pe zi este legat de un risc crescut de accident vascular cerebral, atac de cord și deces prematur la femeile de peste 50 de ani, a constatat un studiu din 2019.

Asta în ciuda faptului că îndulcitorii artificiali au fost considerați siguri de către organismele de reglementare, a declarat Danielle Smotkin, purtător de cuvânt al Asociației Americane pentru Băuturi, o asociație comercială din SUA care reprezintă industria băuturilor nealcoolice.

Acest studiu recent nu a identificat factori de risc crescut, dar nu a putut lua în considerare efectele pe termen lung și nu a putut identifica dacă o băutură îndulcită cu conținut scăzut de calorii sau fără calorii a fost mai eficientă decât alta, a spus Grim.

Un consum prea mare de zahar are consecințe negative asupra sănătății, experții in nutriție explicând oricui întreabă că eliminarea zaharului rafinat din alimentație ne face mai alerți in timpul zilei, ne ajuta sa ne păstrăm concentrarea și să nu ni se facă foame atât de des.

Îndulcitorii au avantajul unui număr redus de calorii. Se pot găsi ca atare, pentru utilizare in ceai, cafea sau alimente preparate la domiciliu, dar si in produse ambalate, precum înghețată, biscuiți, budinci, bomboane și guma de mestecat, adesea etichetate ca fiind „fără adaos de zahar.” Îndulcitorii au de regulă mai puține calorii decât zaharul și mai puțin efect asupra glucozei din sânge (glicemiei) decât alți carbohidrați.

