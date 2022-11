Silviu Mănăstire îl susține pe Nicolae Ciucă pentru președinția României: Intrarea mea în politică este legată de acest proiect!

Silviu Mănăstire, secretarul general adjunct al Partidului Național Liberal, și-a exprimat susținerea pentru Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale din 2024:

„Astăzi, când vorbim, candidatul PNL pentru președinția României este Nicolae Ciucă, sau credeți că se va lua o nouă decizie undeva în 2024?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Unii colegi din presă, când m-au invitat la emisiuni, m-au întrebat de ce am intrat în politică și au fost surprinși că am legat intrarea mea în politică de proiectul Partidului Național Liberal pentru 2024. Eu văd un proiect pentru normalitate, un proiect pentru seriozitate, echilibru și de forță pentru România și PNL. Acest proiect este legat de candidatura lui Nicolae Ciucă la președinția României.

În opinia mea, nu există un profil mai puternic, mai bine contura de viitor șef de stat decât al lui Nicolae Ciucă din ce există pe piața politică. Politica alegerilor este joc de sumă nulă, alegi ce este la momentul respectiv pe piața politică. Nu există în momentul de față, la celelalte partide, un personaj care să fie de calibrul lui Nicolae Ciucă. Vorbesc de traseu profesional, de relații internaționale“, a spus Silviu Mănăstire.

„Sunt de acord că e acceptat de Statele Unite ale Americii, e general combatant pe câmpul de luptă, dar când va apărea în fața presei, în studiourile TV?“ , a continuat Bogdan Chirieac

„Eu cred că dacă nu am fi traversat o perioadă atât de complicată în ultimul an și nu am fi fost supuși la tot felul de provocări, Nicolae Ciucă s-ar fi aplecat mai mult pe partea de comunicare“, a concluzionat Silviu Mănăstire.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cum vor arăta ministerele din mai 2023. Mănăstire: PNL va prelua Transporturile și Finanțele. PSD va da premierul

Când se va rezolva problema pensiilor speciale. Silviu Mănăstire: Cei de la USR nu au știut, nu au vrut sau au fost rău intenționați când au trecut în PNRR

Silviu Mănăstire, secretarul general adjunct al Partidului Național Liberal, a explicat care este perspectiva coaliției de guvernare în ceea ce privește pensiile speciale și care este opinia sa vis-a-vis de pensiile militarilor:

„Știți că, odată cu majorarea salariului minim, pe care o propune coaliția, se vor majora și mai mult pensiile speciale. Ne uităm la 100 de lei la cei care au stat 30-40 de ani în câmpul muncii și la pensiile speciale vom dar cu miile de lei în plus“, a spus Bogdan Chirieac.

„Discuția despre pensiile speciale este una veche. PNL și-a asumat niște lucruri când a intrat la guvernare și nu a reușit să le implementeze. Nu dau vina pe fosta guvernare PNL-USR, sunt proaspăt membru PNL, iar ce s-a întâmplat în trecut știm. Opinia mea este următoarea!

Pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, așa cum cei de la USR au trecut în PNRR. Pensiile militarilor nu sunt pensii speciale. Numai cei de la USR, în frunte cu Cristian Ghinea, nu au știut, nu au vrut sau au fost rău intenționați (...)“, a spus Silviu Mănăstire (citește continuarea AICI).

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Supraimpozitarea contractelor part-time. Silviu Mănăstire semnalează un paradox la PSD: Nu înţeleg de ce au insistat pentru asta, dar nu au fost de acord cu altele

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News