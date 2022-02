Mărgărit: Cum păstrăm proprietățile antioxidante ale alimentelor, în timp ce le punem gustul în valoare

"Dacă gătim mâncarea, distrugem agenții patogenici și paraziții, deci mâncarea este mai sigură și se asimilizează mai ușor anumiți nutrienți, spre exemplu proteina din carne", a declarat Cristian Mărgărit.

Mâncarea fermentată - sănătoasă și bună la gust

"Gustul mâncării fermentate, cum e sosul de pește, este foarte bun tocmai pentru ca se eliberează anumiți aminoacizi. Fermentarea e sănptoasă, e bună", a mai spus specialistul.

"Dacă ardem carnea, rezultată substanțe cancerigene"

"De la a ține legumele la abur, fierberea, coacerea, frigerea pe grătar, cu cât creștem temperatura de gătit, riscul să apară substanțele toxice este mai mare. Atunci când ard carnea, acolo rezultată substanțe cancerigene. Trec de acea limită unde pun în valoare gustul și nutrienții și ajung în zona de risc. La fel și la prăjire trebuie să fim atenți la temperatură", a explicat Cristian Mărgărit.

"Prefer să pun legumele la cuptor, îmbină cel mai bine și gătirea și păstrarea calităților", a mai agăugat nutriționistul.

Specialistul în nutriție Iuliana Dabija, a explicat în ediția din 2 februarie 2022 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani, beneficiile mălaiului pentru sănătate.

"Mămăliga este un aliment foarte bun. Există o mică confuzie pentru că mulți se gândesc că este un aliment cu puține calorii dar nu este așa, făina de mălai și făina de grâu au exact acelaș număr de calorii. Diferența dintre cele două este că în momentul în care le gătim, făina de mălai își mărește volumul, astfel 100 de grame mămăligă gătită are undeva la 70-80 de calorii", a explicat Iuliana Dabija.

"Mămăliga nu ar trebui să îngrașe"

"În mod normal mămăliga nu ar trebui să îngrașe. Comparativ cu pâine spre exemplu, este mai slab calorică. Conține apă, sare și mălai, e ceva simplist pentru digestie", a adăugat specialistul în nutriție.

Semințele de schinduf au numeroase beneficii pentru sănătate. Au proprietăți expectorante, emoliente, antiinflamatoare, diuretice, cicatrizante, dar și cardiotonice. Iată unde se găsesc.

Schinduful (Trigonella foenum-graecum) este o plantă erbacee anuală, cunoscută și sub numele de molotru, sfândig, fenugrec și sfunduc. Rădăcina acestei plante este pivotantă, iar tulpina are între 30 și 70 de centimetri, fiind dreaptă, cu fistule și goală pe interior. Frunzele prezintă o margine ușor dințată și sunt trifoliate, ascuțite și pețiolate. Florile sunt dispuse la subsuoara frunzelor, sunt papilonate, cu petale de culoare galbenă sau ușor liliachie. În privința fructelor, acestea cresc sub forma unor păstăi drepte sau curbate, conținând 10-15 semințe comprimate, de culoare brun-roșcată, potrivit paradisverde.ro.

Schinduful înflorește în lunile iunie, iulie și august.

