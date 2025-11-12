Promisiunea lui Băluță pentru bucureșteni: Voi continua lupta pe care a început-o Nicușor Dan

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de edil general al Capitalei, garantează că va continua lupta cu „rechinii imobiliari“.

Într-un clip postat miercuri pe Facebook, Băluță prezintă „un teren“ din Sectorul 4 pe care „ar fi trebuit să fie blocuri de 14 etaje“, dar unde, în prezent, se construiesc o școală, o grădiniță și o creșă. Candidatul PSD spune că terenul a fost expropriat de Primăria Generală a Capitalei, de către fostul edil ajuns președinte, Nicușor Dan.

„Avem nevoie de grădinițe, școli și licee. Însă, până acolo, trebuie să luptăm cu „rechinii imobiliari”, care își doresc blocuri înalte și zone complet betonate, ce blochează dezvoltarea firească a orașului.

Dar este clar: nu cedăm. Ne aflăm aici, pe un teren al Sectorului 4, unde se construiește o viitoare școală. Facem asta pentru că nu cedăm presiunilor, iar procesul deschis împotriva primăriei nu va opri acest proiect“, scrie Băluță pe Facebook.

„Când voi ajunge primarul general al Capitalei voi continua această luptă pe care a început-o Nicușor Dan, pentru că nu este posibil să construim mai multe blocuri într-o anumită zonă a orașului decât infrastructura poate suporta“, a zis Daniel Băluță.