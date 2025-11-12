€ 5.0846
Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Promisiunea lui Băluță pentru bucureșteni: Voi continua lupta pe care a început-o Nicușor Dan
Data publicării: 15:37 12 Noi 2025

Promisiunea lui Băluță pentru bucureșteni: Voi continua lupta pe care a început-o Nicușor Dan
Autor: Ioan-Radu Gava

Daniela Baluta Foto: Agerpres
 

Daniel Băluță, candidatul PSD la funcția de primar general al Capitalei, anunță că va continua lupta cu „rechinii imobiliari“.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de edil general al Capitalei, garantează că va continua lupta cu „rechinii imobiliari“.

Într-un clip postat miercuri pe Facebook, Băluță prezintă „un teren“ din Sectorul 4 pe care „ar fi trebuit să fie blocuri de 14 etaje“, dar unde, în prezent, se construiesc o școală, o grădiniță și o creșă. Candidatul PSD spune că terenul a fost expropriat de Primăria Generală a Capitalei, de către fostul edil ajuns președinte, Nicușor Dan.

„Avem nevoie de grădinițe, școli și licee. Însă, până acolo, trebuie să luptăm cu „rechinii imobiliari”, care își doresc blocuri înalte și zone complet betonate, ce blochează dezvoltarea firească a orașului.

Dar este clar: nu cedăm. Ne aflăm aici, pe un teren al Sectorului 4, unde se construiește o viitoare școală. Facem asta pentru că nu cedăm presiunilor, iar procesul deschis împotriva primăriei nu va opri acest proiect“, scrie Băluță pe Facebook.

„Când voi ajunge primarul general al Capitalei voi continua această luptă pe care a început-o Nicușor Dan, pentru că nu este posibil să construim mai multe blocuri într-o anumită zonă a orașului decât infrastructura poate suporta“, a zis Daniel Băluță.

