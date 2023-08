Prima declarație a femeii care nu a știut că e gravidă / „Am rămas șocată! Cum să am o fetiță? Eu știam că am două!“

Femeia care a născut la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu a făcut primele declarații despre situația în care s-a aflat, după ce a ajuns la unitatea medicală cu dureri abdominale și a fost operată de hernie.

„După operație, mi-au spus că am o fetiță. Eu le-am spus că nu, am două fetițe (n.r. femeia mare are acasă două fete gemene). Le-am zis că nu înțeleg, la care medicii din nou: Ați născut o fetiță! Am rămas șocată, impresionată. Cum să am o fetiță? Eu știam că am două! Nu realizam“, a mărturisit femeia.

„M-am bucurat!“, a spus femeia.

Potrivit Antena 3 CNN, aceasta nici nu bănuia că ar putea să fie însărcinată, deoarece lua anticoncepționale.

Femeia era originară din localitatea Tismana și a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu cu dureri abdominale. Medicii au consultat-o și i-au pus diagnosticul de hernie intestinală, deși femeia era însărcinată în luna a noua.

Nici femeia, dar nici medicii nu au avut habar că aceasta este însărcinată, până în momentul în care a fost tăiată pentru a fi operată de hernie. De asemenea, femeia a dat naștere unei fetițe, perfect sănătoasă, de 3,2 kilograme.

