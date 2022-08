Președintele Federației Române de Canotaj îi răspunde lui Eduard Novak: Nu cade în sarcina Federației să invite membrii Guvernului

Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj, îi răspunde lui Eduard Novak, ministrul Sportului, după ce acesta a spus că nu a fost invitat să participe la primirea delegaţiei de canotaj și de asta nu a venit.

"Sincer, îmi pare extrem de rău că o asemenea performanță este umbrită de această invitație care, sincer vă spun, nu face parte din sarcina federației. O federație nu își permite, eu pot să invit membrii guvernului atunci când organizez un eveniment la Snagov, la locul de pregătire, nu știu, când anunț ceva, dar o asemenea performanță care sportivii au venit ați văzut la salonul oficial, sunt întâmpinați de oficialități, nu cade în sarcina federației să invite membrii guvernului. Acum eu îl înțeleg pe domnul ministru că dacă nu poate să vină, nu poate să vină, dar mai sunt secretari de stat, subsecretari de stat, biroul de comunicare care avea obligația să știe. După ce s-au terminat finalele doar nu stăteam la München încă 2-3 zile ca să treacă sărbătorile din România și să venim și noi acasă. Nu ne-a contactat absolut nimeni, deci aici este problema.

Este trist că, repet, o asemenea performanță este umbrită de o problemă care se putea rezolva foarte simplu și foarte ușor dacă se dorea. Fiecare minister are un om care se ocupă de comunicare, acel om sună și întreabă când veniți, dacă veniți, poate vă întâmpină ministrul, vă întâmpină secretarul de stat, că nu este obligatoriu ca ministrul să vină musai dacă are alte probleme. Ghinionul nostru a fost că noi am venit exact de Sfânta Marie când toată lumea era în vacanță și efectiv au uitat că o delegație de sportivi care a realizat o asemenea performanță revine în țară", a spus Elisabeta Lipă la Realitatea Plus.

Ce susține Novak

"Vreau să felicit încă o dată canotorii români, dar și antrenorii, federația și pe toți cei care au pus umărul la rezultatele lor remarcabile, pentru performanțele istorice de la Campionatele Europene. Am transmis mesaje de felicitare, publice și private, și în timpul competițiilor, pe care le-am urmărit îndeaproape, cu emoție, mândrie și interes”, și-a început astfel, ministrul Sportului, Eduard Novak, mesajul publicat luni seară pe contul de Facebook.

„Primirea delegației noastre la revenirea în țară a fost organizată de Federația Română de Canotaj. Federația a programat evenimentul, s-a ocupat de închirierea Salonului Oficial și a invitat presa. Ministerul Sportului nu a fost invitat să participe nici la organizare, nici la evenimentul în sine, și nici nu a primit o informare oficială în acest sens. Vă asigur că am fi onorat cu mare bucurie orice propunere de participare, în orice formă, cum am făcut-o de atâtea ori când sportivii români au revenit în țară cu rezultate internaționale. Am tot respectul pentru canotaj, este unul dintre sporturile cu cea mai constantă și îndelungată tradiție în performanță. Aprecierea corectă a rezultatelor deja obținute, dar și a potențialulul pe care acest sport îl are, au făcut ca Ministerul Sportului să crească în acest an bugetul alocat Federației Române de Canotaj cu peste 50%. Toate solicitările către minister au fost aprobate, am manifestat deschidere și susținere, tocmai pentru că respectăm valoarea și competența”, a mai scris Eduard Novak. Vezi mai mult AICI.

